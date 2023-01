Algérie: Sûreté de wilaya d'Alger - Des mesures sécuritaires pour la 7e édition du CHAN2022

ALGER — Les services de Sûreté de wilaya d'Alger ont pris toutes les dispositions et mesures sécuritaires, en vue d'assurer la sécurité avant et pendant la 7ème édition du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux "CHAN2022", qu'abrite l'Algérie à partir de vendredi jusqu'au 4 février prochain.

Pour ce faire, le commissaire de police et cheffe de la cellule de communication et des relations publiques à la Sûreté de wilaya d'Alger, Amal Hachemi a indiqué dans une déclaration à l'APS, en marge d'une visite d'inspection aux points de regroupement des bus de transport du public vers le stade de Baraki à la promenade les Sablettes et la commune d'El Harrach, que " toutes les mesures indispensables ont été prises, à travers le renforcement et l'intensification de tous les services opérationnels de la Sûreté de wilaya, à l'effet d'assurer la sécurité des sélections et des délégations qui prennent part à cette importante manifestation sportive continentale".

Pour la même responsable, les participants à ce championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux qui se déroule au niveau de quatre wilayas du pays (Alger, Oran, Constantine et Annaba), seront sécurisés à l'intérieur et à l'extérieur des résidences, ainsi que lors de leurs déplacements et dans les stades réservés à l'entraînement.

Toujours selon le commissaire de police, il sera également procédé à "la sécurisation des espaces dans lesquels seront installés des écrans géants, à savoir au niveau de la promenade les Sablettes, la salle El Harcha, la Coupole "Mohamed Boudiaf " au 5 Juillet, la salle omnisports de Bordj El Kiffan, ainsi que le théâtre de la verdure "Lhadi Flici" à Sidi M'hamed, en vue permettre au public de suivre les rencontres en toute sécurité.

Aussi, des points de regroupement du public ont été assurés, en vue de son transport vers le stade de Baraki au niveau des gares de train de Kharouba, Baba Ali, Birtouta et El Harrach, en sus d'autres points réservés aux bus, au niveau de la promenade les Sablettes, Ben Omar, le Stade du 5 Juillet, ainsi qu'à El Harrach, moyennant des bus "ETUSA" mobilisés à cet effet.

En vue de mener à bien cette manifestation sportive continentale, la couverture sécuritaire a été coordonnée avec le commandement de la Gendarmerie nationale (GN), aux entrées et aux sorties de la ville, à travers les différents accès menant au stade de Baraki, à l'instar de mesures sécuritaires d'anticipation relatives à la sécurisation, en assurant la fluidité du trafic routier à travers toutes les routes, notamment celles menant au stade.