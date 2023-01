Sénégal: Kaolack / Assurance qualité de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation - L'Anaq-Sup dresse son bilan

Suite à une visite de travail de trois (3) jours effectuée dans la région de Kaolack sur invitation de l'Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse (Ussein) l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Anaq-Sup) a profité de cette première étape de sensibilisation et partages avec les parties prenantes des régions pour dresser le bilan des douze (12) années passées au service de l'enseignement supérieur.

Par la voix de son directeur exécutif le Pr Lamine Grève, l'organe de la qualité dans l'enseignement supérieur a annoncé que durant toute sa période d'existence, un effectif de 190 sur 350 établissements privés a été évalué. Soit la moitié des universités privées. Cet exercice qui est aussi élargi aux programmes universitaires a permis d'inspecter un nombre global de 620 programmes du public et du privé dont 290 programmes du secteur public et 300 et quelques autres présentés par les universités privées en activité sur le territoire national.

Et cela, en marge des investigations scientifiques effectuées sur le terrain dans le but d'améliorer les acquis tout en les conservant. Pour dire simplement que les universités qui devraient soumettre une demande d'habilitation après évaluation soit au total dix (10) universités, ont toutes suivi les procédures et ont été évaluées par le conseil scientifique de l'Anaq-Sup. Cette visite était aussi l'occasion de porter à la connaissance générale que depuis deux (2) ans, l'Anaq- Sup dispose de références reconnues au plan international. Et que les organismes internationaux en charge de l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur dans les pays, reconnaissent que les standards sénégalais reflètent une bonne qualité et de facto sont acceptés dans tout le monde.

Au-delà du volet ressources humaines, la question des infrastructures et autres facteurs de performance n'ont pas été en reste dans les discussions avec la presse. Et pour cela, le recteur de l'Ussein Dr Ndèye Coumba Touré est longuement revenu sur les travaux de construction des infrastructures immobilières de l'Ussein. Même si avec les moyens du bord, les étudiants arrivent à développer d'énormes performances, et l'on s'achemine aujourd'hui à la sortie de la première génération d'étudiants, les chantiers pour rendre l'Ussein plus autonome se poursuivent inlassablement sur le terrain.

Déjà à Mbadakhoune, les chantiers sont présentement exécutés à plus de 90 ℅. A part la voirie, les bâtiments devant accueillir les étudiants et le personnel administratif sont entièrement équipés. A Kaolack, Fatick et Kaffrine, les travaux avancent sans relâche et l'on s'attend de voir dans quelques mois les étudiants fréquenter des unités de formation et recherche (Ufr) propres à cette université dont la réalisation est tant attendue du grand public.