Congo-Kinshasa: La voix des sans voix pour les droits de l'homme dénonce plus d'une centaine de cas de violation des droits humains dans les provinces sous état de siège.

Entre septembre et octobre 2022, plus d'une centaine de violations des droits de l'hommes ont été recensées par La voix des sans voix pour la défense des droits de l'homme(VSV), une des organisations les plus respectueuses de la promotion et de défense des droits humains en Rdc.

Elle a répertorié des cas documentés et bien identifiés dans les deux provinces sous état de siège à savoir l'Ituri et le Nord-Kivu et dont les hommes en uniforme et des bandits non autrement identifiés seraient auteurs présumés. Certaines sanctions s'en sont suivies, mais pas très souvent pour d'autres cas restés impunis. Le 2 septembre par exemple, La VSV a noté avec regret le cas de 250 familles déplacées de Bunagana, refugiées en Ouganda et refoulées de force des camps de refugiés par des éléments de police ougandaise.

En effet, pour organiser le monitoring quotidien de divers cas de violations des droits de l'homme surtout en cette période électorale, l'ONGDH a recyclé un échantillon des jeunes défenseurs des droits humains outillés pour ce travail. Ces jeunes sont appelés à surveiller l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours pour s'assurer du respect des normes requises du en matière des droits humains. Comment se fait d'habitude ce monitoring ? Quelle est la prévalence des cas de violation des droits de l'homme dans les provinces sous état de siège ? Est-ce que la VSV a partagé les résultats de ses enquêtes avec le gouvernement congolais ? C'est la problématique du magazine de promotion des droits et devoirs. Droits et Citoyenneté est une production de JEEF NGOY MULONDA.

