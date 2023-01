Congo-Kinshasa: Beni - Les casques bleus tanzaniens offrent une cantine au centre de santé de Mavivi pour lutter contre les maladies des " mains sales "

Les casques bleus tanzaniens ont remis une cantine au centre de santé de référence de Mavivi pour lutter contre les maladies des " mains sales ". La remise officielle de ce bâtiment de 12 mètres de largeur et 8 de longueur a eu lieu ce vendredi 13 janvier à 12 km du centre de Beni dans la Zone de Santé d'Oicha.

Peint en bleu et blanc, il a fallu 3 mois aux travailleurs de la communauté locale et aux casques bleus du contingent tanzanien de la Brigade d'intervention de la MONUSCO (FIB) pour que ce bâtiment de deux blocs sorte de terre. D'une capacité d'environ soixante places, cet ouvrage financé sur fonds du gouvernement tanzanien dans le cadre des activités civilo-militaires (CIMIC) va améliorer sensiblement les conditions d'hygiène des malades et garde-malades. L'infirmier titulaire du Centre de santé de référence de Mavivi, Janvier Kisughu Kanambara, s'est réjoui de cet appui des casques bleus de la MONUSCO qui, a-t-il dit, va permettre d'éviter certaines maladies telles que la diarrhée, le choléra et d'autres maladies dites des " mains sales " :

" Nous remercions infiniment la MONUSCO pour ce geste humanitaire et louable. Aussi bien la communauté que le Centre de santé avions été plusieurs fois à la MONUSCO présenter nos besoins, pour leur dire qu'il y avait des malades et garde-malades qui manquaient d'un endroit sécurisé où manger. Certains mangeaient sous des arbres, d'autres dans la cour sur l'herbe, ce qui n'était pas hygiénique car ça les exposait à des maladies. Les casques bleus tanzaniens nous ont entendus. Cette cantine est le résultat de notre plaidoyer. Elle va permettre d'améliorer considérablement les conditions d'hygiène à l'intérieur de ce Centre de Santé ", a ainsi déclaré Janvier Kisughu Kanambara.

Appui constant de la MONUSCO

L'infirmier titulaire du Centre de santé de référence de Mavivi ne tarit pas d'éloges à l'endroit de la MONUSCO et des casques blues, civils comme militaires. Car la cantine réceptionnée ce jour n'est pas le premier appui de la Mission à ce centre médical. Depuis une dizaine d'années, plusieurs assistances de la MONUSCO ont permis de changer le visage de ce Centre qui dessert une population estimée à 22,575 âmes. Parmi ces nombreux appuis de la MONUSCO, on peut citer entre autres :

L'appui (à hauteur de 35%) aux travaux de finissage et d'équipement de la maternité de ce Centre de Santé en 2018, avec notamment un don de 44 lits et 44 matelas, du matériel échographique et des panneaux solaires.

La remise gratuite de médicaments essentiels en juin 2022 et janvier de cette année, " un plus qui nous aide à mieux soigner nos patients ", reconnait l'infirmier titulaire.

L'installation de l'éclairage public en mai 2022 par la MONUSCO dans le cadre de ses projets de réduction de la violence communautaire (DDR-CVR) dans et autour du Centre de Santé qui a permis de réduire l'insécurité dans la zone.

" Cet éclairage public et gratuit nous a amenés beaucoup de bonnes choses, surtout dans le cadre de la sécurisation du Centre de Santé et des populations des alentours. Car avant, il y avant des bandits qui rôdaient tout autour tout le temps, on avait même kidnappé un jour un nouveau-né ici... Mais depuis l'installation d'une trentaine de poteaux d'éclairage public par la MONUSCO, nous vivons en paix ", explique l'infirmier titulaire du Centre de Santé de Mavivi qui conclut en reconnaissant que " la MONUSCO est au service de la population. Nous entretenons des relations de bon voisinage avec la MONUSCO qui nous appuie pour le bien des populations que nous soignons quotidiennement ".