Algérie: Madjid Bougherra (Algérie) - " Toutes les équipes vont nous attendre "

Après la victoire 1-0 face à la Libye en match d'ouverture du CHAN 2022, le coach de l'Algérie, Madjid Bougherra a donné ses premiers sentiments.

Journaliste - Quel est votre sentiment sur cette victoire, devant votre public ?

Cette victoire est toujours importante, surtout pour les joueurs, pour leur donner confiance. Certains n'ont pas l'habitude de jouer devant les supporters, on les remercie de leur venue. Nous sommes très heureux des trois points.

En première mi-temps on avait le contrôle du match, mais il nous ont endormi, il manquait le dernier geste, la finition n'était pas bonne.

En deuxième mi-temps on a mieux démarré, mais on a reculé après le but.

L'objectif c'était de ne pas subir, et on leur a donné l'opportunité sur des ballons de marquer. Mais je suis content des joueurs, fier d'eux.

L'équipe de Libye avait 7 joueurs titulaires en équipe A.

Journaliste - C'est une victoire importante, pour la confiance, c'est l'adversaire le plus relevé, mais dans le jeu on manque un peu d'occasions, malgré des joueurs offensifs intéressants. Comment voyez vous la suite ?

C'est comme je vous le disais depuis un bout de temps, toutes les équipes vont nous attendre, car nous sommes une équipe joueuse.

La Libye est une équipe très bien organisée donc on avait du mal à trouver ce joueur entre les espaces.

On le travaille au quotidien. On a réussi à avoir des occasions, peut-être que si on marquait plutôt dans le match il tournait d'une autre façon.

Mais c'est un problème que j'ai rencontré souvent avec l'équipe A' (lors de la FIFA Arab Cup). On est un peu trop lent, peut-être un peu trop bas. Il faut se créer des situations pour marquer.

Il faut enlever la pression à cette équipe, on a l'esprit de compétition, s'il faut gagner les matches même si on joue mal, je signe.

Journaliste - C'est une victoire difficile contre la Libye

Déjà c'est la Libye qui devait nous dominer, vu leur équipe, mais c'est nous qui les avons mis en difficulté.

C'est toujours dur de jouer en Afrique, les équipes ont beaucoup progressé. On a su se créer des occasions, je suis content de mes joueurs qui ont su ouvrir le jeu. Le côté positif il est chez nous.

Journaliste - Vous connaissez les attentes de votre peuple pour ce CHAN. Est-ce que ça vous met de la pression ?

On joue au foot pour ça, comme je l'ai dit aux joueurs, sans pression, en prenant du plaisir, s'ils gagnent c'est eux, sinon c'est de ma faute.

Ils vont peut-être prendre plus confiance maintenant avec cette victoire. D'un point de vue personnel, c'est que du bonheur, la Coupe Arabe m'a beaucoup aidé [a abordé ce genre de compétition].

On travaille, on donne tout aux joueurs, une fois sur le terrain c'est à eux de jouer.

Quelque soit le résultat on sera fier d'eux et de nous. J'espère qu'on va progresser et aller au bout.

Journaliste - On a vu les apports des latéraux avoir des difficultés. C'est un point qui doit s'améliorer pour les prochains matches ?

J'ai l'impression que l'équipe est nulle quand vous parlez comme ça, même si ce n'est pas contre vous.

J'ai beaucoup d'estime pour eux (les joueurs), vous ne vous rendez pas compte comment ça se passe, j'ai des joueurs qui se donnent à fond, tactiquement ils sont disciplinés, ils reviennent dans leur position etc

Mais face à une équipe compacte c'est dur de trouver des espaces. Nous on tente des choses, il y'a des mouvements qu'on a travaillé, il y'a beaucoup de choses positives à tirer de ce match.

Là vous rendez la victoire " bof ". Les joueurs se sont donnés à fond, il ne faut pas leur enlever la victoire et les encourager.

Journaliste - Vous avez parlé de la pression avant le match. Aviez vous des doutes ? Qu'avez-vous pensé de l'ambiance ?

Vous gagnez votre match devant ce public merveilleux.

C'est comme un match d'inauguration et le gagner c'est toujours bien.

Quand je suis rentré dans le stade, c'était impressionnant, avec des beaux supporters, surtout quand ils poussent mes joueurs.

Pour ce qui est de la pression, le footballeur c'est un être humain, donc elle peut être positive ou négative, mais cette victoire va leur donner de la confiance.

On va travailler sur l'état d'esprit et tout ce qu'il doivent faire, ils doivent le faire avec confiance.

Journaliste - Le premier match est toujours compliqué , l'Algérie était supérieure à la Libye, mais est-ce que cette ambiance s'est répercutée dans le mauvais sens, sur certains gestes, dans le jeu de l'équipe ?

C'est vrai que sur le couloir gauche il y a des mouvements qui se sont faits mais pas dans le bon timing.

Ce match va nous donner des repères, à ce son des supporters (leur cri, soutien).

Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il y a un léger manque de maturité du haut niveau.

C'est une formation à avoir, et la plupart des joueurs n'ont pas eu une bonne formation. C'est à travers ces matchs qu'ils vont progresser. On réanalyse les vidéos qu'on a fait avec le drone à l'entrainement pour leur donner des clés, mais lors des matches c'est moins évident.

Ils sont très demandeurs, ils se laissent parfois emporter par la responsabilité de porter ce maillot.

Il faut être patients avec eux et positifs, ils n'ont quasiment jamais joué en équipe A et on joue contre des équipes qui sont quasiment avec des joueurs de l'équipe A.