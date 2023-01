Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le Chef de l'Etat au chevet des militaires blessés

Le Président de la Transition, Chef de l'Etat, Chef suprême des Forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a rendu une visite inopinée, ce vendredi dans la matinée, aux combattants blessés et hospitalisés au Centre médical des Armées sis au Camp général Sangoulé LAMIZANA. A cette occasion, le Chef de l'Etat a également visité la Direction de l'Action sociale des Armées.

S'enquérir de l'état de santé des soldats blessés et leur souhaiter prompt rétablissement, c'est le sens du déplacement du Capitaine Ibrahim TRAORE au Centre médical des Armées qui accueille et prend soin des combattants blessés sur les différents théâtres d'opération.

Cette visite du Président de la Transition est aussi un clin d'œil au personnel de santé qui se bat pour redonner la santé à ces combattants. "Lorsqu'on est engagé et qu'on sait qu'à l'arrière on prend soin de vous, s'il y'a une situation, on se donne à fond", a déclaré le Chef suprême des Forces armées nationales. Et "On ne ménagera aucun effort pour soutenir le personnel de santé afin qu'il puisse prendre soin de nos héros ", a-t-il souligné. A l'occasion, le Chef de l'Etat a donné des instructions fermes pour une résolution des difficultés urgentes du Centre médical des Armées.

"Cette visite nous remonte le moral et elle permet de voir que l'autorité supérieure pense à nous et pense aux malades. Cela va nous permettre d'être encore plus déterminés dans la prise en charge des patients mais également des blessés en opération", a indiqué le Directeur central des services de santé des Armées, le médecin Colonel-Major Moustapha SEREME.

Après le Centre médical, le Président de la Transition s'est rendu à la Direction de l'Action sociale des Armées pour encourager le personnel pour la noble tâche et l'inviter à plus de diligence dans le traitement des dossiers des soldats tombés pour une meilleure prise en charge des familles. "Quand la première autorité vient directement voir ce qu'il en est des veuves et des orphelins laissés par des militaires tombés au front, vous qui vous occupez de ces veuves et de ces orphelins, vous savez quel message cela porte ", a dit le Directeur de l'Action sociale des Armées, le Colonel-major Rémi Sié KAMBOU.

La responsable de GO PAGA, cette structure de la société civile qui accompagne l'Armée dans la prise en charge des familles de militaires tombés, Mme Fadima KAMBOU, " très touchée par cette visite surprise ", a estimé que cela dénote de la volonté de hiérarchie pour un vrai changement, pour une vraie évolution dans la prise en charge des familles des militaires tombés pour la patrie.