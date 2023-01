Sénégal: Nouveaux tarifs de l'électricité - Les précisions de la Senelec

Les clients de la " tranche sociale " qui représentent 1.159.146 clients (61% de la clientèle domestique de la Senelec) ne sont pas concernés par la hausse des prix de l'électricité qui fait suite à la baisse de la subvention des prix de l'énergie au Sénégal. La précision a été apportée par le Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye qui faisait hier à la presse.

Pour faire face aux fluctuations sur le marché international et le renchérissement des cours des matières premières et des produits industriels, le Sénégal s'est engagé, pour l'année 2023, à limiter les subventions dans le secteur de l'énergie pour un montant de 258,1 milliards de FCfa. Cette nouvelle donne, qui permettra à l'Etat de faire une économie de 99,7 milliards de FCfa dans le sous-secteur de l'électricité, a eu des répercussions sur les prix de l'électricité qui ont connu une hausse. En effet, la Senelec a procédé à un réajustement tarifaire qui ne sera pas sans conséquences pour les consommateurs.

Hier, le Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, a fait face à la presse pour apporter des éclairages sur ces mesures dans l'optique de contribuer à leur meilleure compréhension par les clients. Il ressort de son exposé que les mesures gouvernementales portant sur la réorientation des prix de l'énergie concernent, au premier chef, les clients de Senelec. Ces derniers, dans leur grande majorité, souscrivent à la basse tension, soit 2.409.902 clients (99,40% de la clientèle projetée en 2023) pour un chiffre d'affaires de 362 milliards de FCfa. Pour le Dg de la Senelec, le Gouvernement qui a toujours fait le choix de soutenir le développement du secteur, en mettant le consommateur au centre de ses préoccupations, a mis en place un dispositif pour les protéger en supportant une partie de leurs factures d'électricité par le biais d'une subvention

. " En 2022, l'Etat du Sénégal a versé 267 milliards de FCfa pour soutenir les clients de Senelec, permettant à la société de retrouver le coût réel de service qui est de 144,9 FCfa sur le kWh ", a-t-il fait savoir. En effet, a précisé M. Bitèye, le consommateur ne payait que 101,06 FCfa et l'Etat supportait les 43,93 FCfa pour permettre à la Senelec de retrouver son revenu déterminé par le régulateur. Cependant, a relevé le Dg de Senelec, la subvention était uniforme, " plus on consommait, plus on en bénéficiait ". Ainsi, le client de la " tranche sociale " payait 15.000 FCfa et l'Etat subventionnait pour 4.260 FCfa ; pour le gros consommateur dont la facture mensuelle est de 600.000 FCfa, pour la même période de consommation, l'Etat lui octroyait une subvention de 172.200 FCfa, soit 40 fois plus que celle reçue par le client de la tranche sociale.

" Avec le nouveau tarif de l'électricité, on peut dire qu'un rééquilibrage était nécessaire. Plus le client consomme, moins il bénéficie de la subvention ", a affirmé M. Bitèye non sans préciser que la " tranche sociale ", qui représente 1.159.146 clients (61% de la clientèle domestique), et dont la consommation ne dépasse pas 150 kWh par mois pour une facture mensuelle inférieure ou égale à 15.000 FCfa n'est pas concernée par cette nouvelle mesure.

" Ces clients n'auront pas de hausse en 2023 parce que la subvention est restée la même. Ils ne sont donc pas concernés par le réajustement tarifaire ", a assuré Pape Mademba Bitèye. La hausse concerne les 475.250 clients dont la consommation mensuelle est comprise entre 150 et 250 kWh (18,97 FCfa par kWh) ; les 262.177 clients dont la consommation moyenne comprise entre 250 et 700 kWh (22,79 FCfa par kWh) et les 7.556 clients dont la consommation moyenne est supérieure ou égale à 1000 kWh (14,31 FCfa par kWh).

Pour le Directeur général de la Senelec, la subvention de l'Etat continue à être effective et pour toutes les tranches de consommateurs de Senelec. Pour la rendre pérenne et plus efficiente, a-t-il noté, elle a été réajustée pour mieux refléter la volonté sociale et solidaire du Président de la République.