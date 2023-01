Mozambique/Ethiopie: CHAN 2022 - Mozambique - Conde Chiquinho, " Le match contre l'Éthiopie est d'une grande importance "

Avant leur match d'ouverture au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022, le sélectionneur du Mozambique révèle que la rencontre contre l'Éthiopie sera très capitale.

Le premier match du Groupe A débute ce soir entre l'Algérie et la Libye. Derrière ce derby nord-africain, les deux autres équipes de la poule s'affrontent samedi après-midi à partir de 13H GMT au stade Nelson Mandela en Algérie. Sélectionneur des Mambas, Conde Chiquinho révèle qu'ils comptent sur cette première sortie pour se qualifier en huitièmes de finale.

" Nous sommes très heureux d'être en Algérie. Nous avons bien préparé le match contre l'Éthiopie et la suite de la compétition. Notre ambition dans ce tournoi est de dépasser le premier tour et cela implique que nous remportions une victoire sur l'Éthiopie lors de notre premier match. Nous allons parcourir notre parcours match par match, et chacun a sa propre dynamique. Le premier match est d'une grande importance et nous sommes vraiment concentrés dessus. ", a déclaré Chikenyo ce vendredi selon Cafonline.

" Nous ne sommes peut-être pas considérés comme les favoris et cela nous convient. Nous sommes dans le même groupe que les hôtes, l'Algérie qui cherchera à bien faire dans la compétition. Le nôtre est de nous concentrer sur nos points forts et, ce faisant, de nous qualifier pour le deuxième tour de ce tournoi pour la première fois ", a déclaré Chikenyo. ", a poursuivi le patron des Mambas.

" Nous nous sommes bien préparés afin d'honorer notre pays dans cet important tournoi. Le match d'ouverture est très important et nous nous concentrons dessus. Pour que nous puissions passer les phases de groupes, il est important que nous réussissions lors du match d'ouverture et que nous donnions le ton pour un bon tournoi. Sortir de la phase de poules sera assez historique pour le Mozambique et cela nous oblige à bien nous préparer et à tout donner sur le terrain. ", a déclaré le capitaine des Mozambicains, Ernesto Stelio.

