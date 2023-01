Congo-Brazzaville: Réchauffement climatique - L'association 1 million d'arbres sensibilise à la préservation de l'environnement

Sur initiative de l'artiste, philosophe et écologiste franco-congolais Jean-Paul Wabotaï, l'association montpelliéraine 1 million d'arbres qu'il préside a lancé une vaste opération de sensibilisation et d'éducation des jeunes à la protection de l'environnement. En même temps, elle a fait planter au niveau de la France 3 250 000 arbres.

Créée en 2017, l'association montpelliéraine 1 million d'arbres entend sensibiliser le grand public à la préservation de l'environnement contre le changement climatique. L'objectif étant de planter un million d'arbres en France. Et pour ce faire, sans subvention, cette association a réussi à fédérer les mairies, les départements ainsi que les régions de France. Les résultats viennent de dépasser l'objectif première de planter 1 million d'arbres. A ce jour, l'association a planté 3 250 000 arbres en France.Un engagement et une motivation sans failles de l'association qu'il faut saluer, selon Jean-Paul Wabotaï.

Il continue sa quête et sensibilise la population française au changement climatique. Récemment, il s'est rendu au lycée Martin-Luther-King de Perpignan où il a répondu aux mombreuses questions des élèves sur l'éducation à l'environnement, l'enjeu de l'éducation au développement durable, le public concerné, etc.

L'association 1 million d'arbres organise un festival éponyme qui propose des initiatives faciles à mettre en œuvre pour que les élèves adoptent un comportement responsable à l'égard de la nature. Il s'agit du programme " Visitons la nature pour pratiquer et comprendre l'observation scientifique et appréhender les différentes composantes d'un paysage ". L'objectif étant de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et de leur montrer comment, par des gestes simples, il est possible de protéger notre belle planète. Ils découvrent la France, la République démocratique du Congo, le monde et les différentes cultures pour mieux comprendre et accepter les différences.

A l'occasion de la célébration du dixième festival 1 million d'arbres, l'école va participer activement à l'éducation à l'environnement. Il sera organisé des visites pédagogiques à destination des scolaires afin de les sensibiliser à l'importance de l'arbre dans " nos vies et dans nos villes ", sur le thème " La protection des forêts et comment planter des graines, des arbres et des plantes ? ", en partenariat avec plusieurs associations partenaires, parmi lesquelles Créâtout, Arbres et paysages, les Semeurs des jardins. En ce qui concerne toujours la protection de l'environnement à l'école, Jean-Paul Wabotaï pense qu'il serait mieux qu'un protecteur de la nature se rende à l'école à pied ou en vélo car, moins il y aura de voitures sur la route, plus l'environnement et les poumons des citoyens se porteront bien. De plus, la marche à pied détend et c'est bon pour la santé !

La genèse du projet "Semaine nationale de plantation d'arbres"

Jean-Paul Wabotaï a décidé de créer la "Semaine nationale de plantation d'arbres" en France, en se souvenant du dicton employé par sa mère adoptive dans les années 1980 : " A la sainte Catherine, tout bois prend racine ". Il a invité tous les acteurs, communes, départements et régions de France à se mobiliser pour la plantation d'arbres pour améliorer le cadre de vie et la santé des habitants. Il signe un partenariat avec Philippe Saurel, maire de Montpellier, qui décide de planter 1000 arbres par an, créant le projet "Montpellier cité Jardins". Il a proposé également le projet à Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, pour que celle-ci devienne ville-pilote, souhaitant à cette occasion unir les différents acteurs et remettre l'arbre au centre des priorités. La première "Semaine nationale de plantation d'arbres" en France a eu lieu en novembre 2020, sous le haut patronage du ministère de la Transition écologique. Une mobilisation importante est créée autour de Toulouse, capitale de l'Occitanie, suivie par les trente-sept communes de Toulouse Métropole... Un vrai succès, avec plusieurs plantations d'arbres.

Jean-Paul Wabotaï a déjà conquis plusieurs villes, départements et régions qui se sont déclarés partants et ont adhéré à ce concept en France. Pour lui, le plus important est de voir des arbres pousser pour sauver la planète terre. Dans leur sillage, les régions de France se réveillent. La région Occitanie, par exemple, a décidé de faire planter 230 000 arbres par ses 230 000 lycéens en 2022. La région Hauts de France La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur veut planter cinq millions d'arbres, un par habitant, d'ici à 2028 dans le cadre de son programme de défense de l'environnement, ...

S'agissant des perspectives, Jean Paul Wabotaï compte mettre en place la "Pépinière et la forêt de l'humanité" en R.D.C. " Notre action mérite la médaille de Légion d'honneur de la part de la France. C'est un appel que je lance au président de la République française, Emmanuel Macron, afin qu'il puisse m'accorder cette distinction, parce que mon initiative concernant le changement climatique est éternelle et concerne toute l'humanité. Un Arbre = une vie ", ajoute-t-il.