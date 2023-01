Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - L'amélioration de la gouvernance administrative parmi les priorités de 2023

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a fait le 13 janvier à Brazzaville une communication relative à la planification des activités de l'armée courant cette année, en toile de fond l'amélioration de la gouvernance administrative et stratégique, le renforcement des capacités opérationnelles des programmes " Défense du territoire et consolidation de la paix " et " Equipements et infrastructures " ainsi que l'amélioration de la coopération militaire et du suivi du contentieux, autour du programme " Stratégie, recherche et justice militaire ".

Face aux officiers supérieurs, dans le cadre de l'exécution des missions énumérées, le ministre de la Défense nationale a exigé davantage d'investissement personnel, mais surtout la solidarité inter-structures, plus particulièrement l'accompagnement qui devrait être apporté au nouveau directeur général de l'Ecole de génie travaux et au nouveau directeur central du service de santé ainsi qu' aux autres cadres qui viennent d'être nommés à des hautes fonctions par le président de la République.

" Vous trouverez les modalités de mise en œuvre des objectifs de l'année 2023 dans la circulaire relative à la planification des activités. Ainsi, l'évaluation de la performance de notre action pourra se faire aisément, selon les prescriptions de la loi d'orientation de la performance de l'action publique. Les efforts qui vous sont demandés ici vont encore nécessiter votre engagement indispensable pour la défense de la souveraineté nationale et de notre liberté ", a indiqué le ministre Charles Richard Mondjo.

Les directives liées au premier axe concernant l'amélioration de la gouvernance administrative et stratégique consisteront à finaliser la stratégie sectorielle ; renforcer l'appropriation de l'élaboration et de la gestion des budgets en mode programme ; renforcer l'appropriation de la réglementation relative aux marchés publics ; finaliser le cadre organique de toutes les structures ; adapter certaines dispositions du statut général des agents de la force publique ; finaliser les travaux sur les statuts particuliers des personnels ; poursuivre l'amélioration de l'offre des soins à l'hôpital central des armées Pierre-Mobengo, etc.

Quant au deuxième axe relatif au renforcement des capacités opérationnelles des programmes " Défense du territoire et la consolidation de la paix " et " Equipements et infrastructures ", les objectifs qui s'y rapportent sont, entre autres, finaliser la stratégie sous-sectorielle du soutien ; finaliser les plans de recrutement, de formation et d'emploi des personnels ; maintenir le niveau opérationnel des forces ; réaliser la revue des effectifs de la marine nationale et de l'armée de l'air ; consolider l'occupation des nouvelles casernes de Ndou-Mambou et Barnier. A cela s'ajoutent le relèvement du niveau de la discipline et de prise en main des hommes ainsi que poursuivre la réflexion sur la participation au développement de l'agriculture au sens large.

En ce qui concerne le troisième axe, les objectifs définis sont d'élaborer les études en matière de stratégie de défense ; poursuivre le renforcement des capacités des cabinets de défense ; améliorer le suivi du contentieux devant les juridictions nationales, poursuivre la réflexion sur l'avenir des tribunaux militaires dans l'organisation judiciaire nationale ; enfin, participer à l'appui aux opérations extérieures par le développement des relations internationales.

Plusieurs autres annonces ont été faites par le ministres dans le cadre des orientations pour l'année 2023. Pour ce faire, il a insisté sur certains défis à relever prioritairement, à savoir le premier qui concerne la gouvernance administrative et financière. Le ministre a recommandé la mise en œuvre des instruments nationaux tels que la Plan national de développement 2022-2026, le cadre de dépense à moyen terme 2023-2025 et le programme triennal des investissements publics. Il appelle d'urgence une mise à niveau des acteurs clés agissant notamment dans le domaine budgétaire et financier.

" A cet effet, en 2023, un accent particulier devra être mis dans le renforcement des capacités et de compétences techniques des personnels d'administration. Ceci, afin d'améliorer nos performances dans l'élaboration, l'exécution et le suivi des budgets-programmes, mais aussi dans la gestion de la commande publique ", a-t-il instruit.

De même, concernant la stratégie sectorielle, il se fixe, entre autres, comme défis à relever la participation et la convergence des efforts de tous les acteurs dans les actions susceptibles d'impulser le progrès et une meilleure lisibilité des priorités sectorielles.

Quant au troisième, quatrième et cinquième défis, il s'agit, entre autres, de prendre en compte l'élaboration de la réglementation sur les marchés spéciaux, en application de l'article 75 du Code des marchés publics ; l'adaptation de certaines dispositions du statut général des militaires et gendarmes aux évolutions du statut général des agents de l'Etat, " Et enfin, qui n'est des moindres, pour cela, il importe que le renforcement de ce pilier militaire qu'est la discipline soit, en cette année, une priorité pour chaque responsable organique et opérationnel ", a conclu le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo.