Cameroun: L'entreprise canadienne Magil annonce la reprise du chantier du stade d'Olembe

Le chantier du stade d'Olembe va reprendre après un litige entre le gouvernement camerounais et l'entreprise canadienne chargée de sa construction. L'entreprise canadienne Magil annonce la reprise des travaux lundi prochain. Un accord a été trouvé avec le gouvernement camerounais alors que la résiliation du contrat ait été évoquée. Le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi et le directeur adjoint de Magil Franck Mathière, ont visité le site ce vendredi 13 janvier.

Après la visite du chantier qui n'aura duré qu'une vingtaine de minutes, Narcisse Mouelle Kombi, le ministre camerounais des Sports, a déclaré être venu pour rappeler " à Magil, l'urgence et la nécessité de reprendre les travaux dans le cadre du contrat que cette entreprise a passé avec l'État du Cameroun ".

#OlembeStudium Minister of Sports and Physical Education sheds light on the situation of the Olembe Sports Complex pic.twitter.com/lBh3vdWHYZ-- CRTVweb (@CRTV_web) January 13, 2023