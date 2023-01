Afrique: Loic Mendes - l'attraction en mode anglais au Gabon

Bien connu du petit écran gabonais, ce jeune compatriote excelle dans plusieurs domaines notamment dans le maniement de la langue de Shakespeare. Loic Martial Mba, plus connu sous le pseudonyme de "Loicke Mendes", est une perle rare, et ses compétences le démontrent. Découvrons de qui il s'agit.

Loïc Martial Mba est un journaliste sportif bilingue formé à Accra au Ghana, mais c'est à Libreville qu'il commence ses premiers pas dans le monde de la communication ; tout d'abord à Radio campus, la radio universitaire. Célèbre animateur de l'émission le rendez-vous des auditeurs, celui qui se faisant appeler "Loicke Mendes" avait déjà les atouts nécessaires pour se tenir devant un micro et porter un casques et tenir en haleine les étudiants. On sentait déjà qu'il en avait dans les tripes. Rappelle un des dirigeants de la célèbre radio de l'Université Omar Bongo.

Préparant son voyage pour les États-Unis, où il devait continuer ses études supérieures dans la ville de Richmond, dans l'État de Virginie, l'homme va laisser les médias pour se consacrer à son voyage et ce pendant 2 mois. Malheureusement, le voyage sera avorté. Il va se rendre à l'évidence plus tard que c'est peine perdu. Comme un rêve américain, il va poursuivre cette bataille, et ce sera finalement du côté du Ghana qu'il va déposer ses valises.

Au pays de Kwame Nkrumah, il obtient une licence professionnelle en communication et un master en journalisme, puis une autre dans les ressources humaines. Le jeune Loïc Martial Mba n'a pas laissé son amour pour la radio, même en terre ghanéenne, il poursuit son hobbit. De là-bas, il rencontre les membres de Radio France Internationale, une rencontre qui va changer beaucoup de choses dans on parcours.

Grâce à RFI, il rentre en contact avec des éminents présentateurs, participe à plusieurs émissions et devient une référence pour les questions de sport notamment du football. Devenu aussi auditeur privilégié de la station, ce qui lui permet de tisser des liens avec Juan Gomez le célèbre animateur de ladite station en 2010 lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud.

Grâce à ses interventions de qualités, il reçoit le livre intitulé l'année du football africain plébiscité par Claude Leroy "le sorcier blanc" qui voit en ce jeune Gabonais une perspicacité d'analyse dans la gestion et le contenu des matchs de football.

Partie du Gabon en 2008 Loic Mba revient en 2018 et intègre tout de suite la célèbre radio Urban FM au sein de laquelle il anime l'émission "Urban big up", accompagné de Sir Okoss. Quelques temps après, en 2019 plus précisément, il intègre le service des sports de Gabon première avec lequel il collabore jusqu'à nos jours.

Ses analyses lui ont d'ailleurs valu les félicitations des éminents présentateurs comme Pablo Moussodji Ngoma, lors de ses passages au plateau de l'Euro 2020, de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies 2021, mais aussi des Jeux Olympiques Tokyo 2020. L'ancien chef de service des sports de la chaîne nationale a vu en lui un consultant hors pair.

Souvent consulter pour des questions sportives et surtout de football dans plusieurs médias dont charisma TV, Gabon 24 ou encore TVplus, Loïc Mendes a plus d'un tour dans son sac il est également fondateur de l'Institut de langue Mendes Language Institute qu'il a fondé en 2020.

Le covid ayant frappé, il a décidé de mettre la clé sous le paillasson bien que ce journaliste excelle beaucoup plus dans l'enseignement de la langue anglaise où il donne des cours dans des établissements privés secondaires de la capitale, voire même primaire. Il n'hésite pas non plus à donner des cours aux particuliers, aux amoureux de la langue et à certaines personnes qui aiment bien les voyages.

Loic Martial Mba bien que maitrisant les questions d'ordre sportive, est aussi maître de cérémonie à ses heures perdues ; celui qui manie aussi bien la langue de Shakespeare que celle de Molière se voit être bientôt investi d'une notre mission, se faire de l'oseille dans l'immobilier wait and see.