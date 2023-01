Togo: Une Campagne de recensement des ménages lancée - Des agents recenseurs envoyés en mission chez les ménages

Les ordures jonchant les maisons, les dépotoirs sauvages un peu partout, ne sauraient faire honneur à quelque commune que ce soit. Et c'est bien compris par le Conseil Communal de la Commune de Golfe 1 qui, ensemble avec son partenaire extérieur, la société Ivoire Maintenance, retrousse ses manches pour faire face aux difficultés des ménages dans la gestion des ordures.

Pour une bonne approche, mieux, un bon système de collecte et de gestion des ordures ménagères dans cette plus grande commune du Grand Lomé, la Commune de Golfe 1 a lancé ce jour, une campagne de recensement des ménages.

Des explications du Maire adjoint, Espoir Koudjodji, au lancement de cette campagne de collectes de données, il s'agit d'une campagne qui ouvre le partenariat signé avec Ivoire Maintenance la gestion pour la gestion des ordures ménagères. Et, dit-il, " l'une des obligations, c'est de connaitre les producteurs des déchets sur l'ensemble du territoire communal pour mettre en place un bon système de maillage et mettre les outils de collecte adaptés dans chaque zone ".

Avant d'inviter les parties prenantes, Mairie, prestataire et populations, en vue d'une participation active au processus, l'élu local a relevé l'utilité de la salubrité, indiquant, " pour une commune, la salubrité est d'une importance capitale, c'est donc un devoir pour chaque Maire de rendre salubre sa commune. Donc nous avons essayé des schémas. Et ces schémas n'ont pas donné des résultats escomptés. Nous sommes donc allés chercher un partenaire qui fait ses preuves aujourd'hui à Abidjan, Ivoire Maintenance, qui préfinance le processus pour nous permettre d'acquérir le matériel qu'il faut, la stratégie qu'il faut pour pouvoir mettre en place un bon système de pré collecte des ordures ménagères. C'est pour bien faire parce que nous avons essayé quelque chose qui n'a pas marché mais nous n'allons pas rester là ".

Un avis bien partagé par le représentant du prestataire, le Directeur technique d'Ivoire Maintenance, Ghislain Gnahoua, qui a situé sur l'utilité de ce recensement dans l'ébauche de leur stratégie de gestion des déchets. " Le recensement est un élément de la stratégie que nous mettons en place... Il faut un diagnostic profond. Nous avons fait déjà un diagnostic avec les structures de qui existaient dans la commune de Golfe 1, maintenant il faut aussi identifier les acteurs producteurs de déchets. Il s'agit des maquis, des restaurants, des bars, les entreprises, les ménages.

C'est un ensemble. Pourquoi un recensement ? Il permet de connaitre la quantité de déchets produite dans la commune. Et de savoir quels sont les acteurs qui produisent ces déchets et comment traiter ces acteurs. Parce qu'en termes de pré collecte, il faut tenir compte de la fréquence d'enlèvement. Les ménages n'ont pas la même fréquence d'enlèvement des déchets que les bars, les restaurants et les maquis. Nous pouvons avoir une fréquence d'enlèvement de deux fois par semaine pour un ménage mais pour les maquis, les restaurants, nous pouvons aller jusqu'à quatre, cinq fois. Donc c'est tous ces paramètres que nous voulons maitriser ", a-t-il fait comprendre.

Toujours, de par le développement de M. Gnahoua, c'est un recensement pré financé. " Nous pré finançons à 100 %, la pré collecte, l'équipement, la mise à zéro. Le domaine de la salubrité, il faut avoir les capacités financières. Ca nécessite d'énormes équipements. Entre autres équipements que nous avons ici, nous avons près de 30 barques à ordure de 20m3, l'unité peut être à 7 millions de F cfa. Mais pour nous ce qui importe plus, ce n'est pas seulement le financement mais c'est apporter un savoir-faire, professionnaliser, partager avec nos frères au Togo un savoir-faire et nous positionner dans la sous-région. Golfe 1 étant la plus grande commune, nous voulons qu'elle soit un exemple ", a fait comprendre le responsable d'Ivoire Maintenance.

Entre autres données à récolter par les agents recenseurs envoyés en mission, il y a d'après M. Koudjodji et Gnahoua, le nombre de ménages sur le territoire communal, les types de ménages, comment gèrent-ils les ordures, les difficultés éventuelles rencontrées dans la gestion des ordures...

" Au niveau du déroulement du recensement, nous avons subdivisé la commune en zones et sous zones. Nous avons des superviseurs pour chaque zone et des chefs d'équipes qui sont comme des contrôleurs de chaque sous zone avec des agents. Ils ont des supports numériques, des tablettes et aussi des papiers pour relever toutes les informations dont on a besoin. Et aussi, il faut dire qu'ils ont un logiciel de géolocalisation qui nous permet d'identifier et faire un répertoire de tous les ménages pour tous les sites visités ", situe-t-on.

Lancé à Adakpamé Adzrometi, ce 13 Janvier, ce recensement des ménages de la Commune de Golfe 1 prend fin le 22 Janvier prochain. Et les ménages sont invités à réserver un bon accueil aux équipes de recensement qui sillonneront et visiteront les maisons et les différents quartiers de la Commune.