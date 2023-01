Togo: Le Général Kadangha en garde à vue, l'intouchable d'hier aujourd'hui touché !

Il faudrait le voir pour le croire mais l'information serait confirmée à en croire certaines sources.

Outre l'annonce de l'information qui a fait le tour des réseaux sociaux en début de cette journée de Vendredi, nos confrères de Togobreakingnews, citant des sources bien introduites indiquent que " le Général de division, Félix Abalo Kadangha n'est plus libre de ses mouvements depuis la soirée du 12 janvier 2023. Et qu'il est arrêté et se trouve actuellement en garde à vue ".

Des sources citées par le confrère auraient confirmé que le puissant Félix Abalo Kadangha d'hier, " est arrêté depuis la soirée du jeudi 12 janvier 2023. Il serait actuellement en garde à vue pour les besoins d'une enquête dans une affaire le concernant ". Et poursuit-on, que " son arrestation serait en lien avec un dossier sécuritaire très sensible et qui concerne la grande muette ".

Actuel Président de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération, circulation et le trafic illicite des armes légères et de petits calibres (CNLPAL), à la tête de laquelle il a été déposé en Mars 2021 sous le contrôle de Faure Gnassingbé himself, après son éviction de la tête de l'Etat-major des FAT, on dirait que la descente aux enfers continue pour le 'puissant général' d'hier, Abalo Kadangha.

Pour ce que l'on sait, avant le début de ce que l'on peut appeler ses déboires, son nom était revenu dans plusieurs dénonciations surtout de la part de l'opposition togolaise, sans qu'il ne soit jamais inquiété.