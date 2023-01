Madagascar: Fête des officiers à Antsiranana - À la découverte des richesses naturelles

La Journée du 12 janvier célèbre la rentrée de la première promotion des élèves officiers à l'Académie militaire d'Antsirabe. Elle a été une journée de découvertes à Antsiranana, cette année.

Comme tous les officiers malgaches, ceux d'Antsiranana n'ont pas manqué de célébrer la date du 12 janvier qui leur est consacrée. Elle marque la rentrée de la première promotion des élèves officiers de l'Académie militaire d'Antsirabe en 1969. C'est une tradition militaire dont l'objectif est de renforcer la cohésion au sein des différents corps d'armée. Cette année, certaines activités ont été organisées pour marquer cet événement.

De bon matin, tous les officiers, issus de toutes les casernes, des camps militaires, mais aussi de différentes institutions, se sont donné rendez-vous dans la caserne de la Brigade infanterie d'Antsiranana, anciennement appelée 1er/RM7. En plus des pratiques habituelles telles que le salut aux couleurs, l'hymne national et celui de l'Académie militaire, les officiers des Armées et ceux de la Gendarmerie ont procédé à la remise des oies traditionnelles au général de brigade John Fitzgerald Montrouge, commandant de la Zone de défense et de sécurité d'Ankarana (ZDS) et au colonel Faha Bienvenu, adjoint du commandant de la circonscription régionale de la Gendarmerie nationale.

Comme la tradition militaire veut que ce soit au plus jeune en grade des officiers de prendre le commandement durant les festivités du 12 janvier, l'honneur est revenu cette fois-ci au lieutenant Richie Ramananandro, de la Base navale d'Antsiranana.

Sanctuaire naturel

Tous se sont ensuite rendus au site de la Montagne des Français, sur la route de Ramena, pour réaliser une randonnée pédestre de trois kilomètres dans le circuit de Nosiravo. Un sanctuaire de biodiversité et un gros massif dominant l'arrière-pays d'Antsiranana se sont révélés à ces officiers. Du haut du sommet, ils ont pu goûter à la beauté du point de vue sur la baie réputée mondialement.

La Montagne des Français leur a ouvert sa porte. Conduits par un jeune guide local, ils ont pu découvrir sa nature, revivre ses histoires (légendes ?) passionnantes et être les témoins de la splendide vue sur la baie de Diego, " Pain de Sucre " et la ville de la capitale du Nord toute entière. La balade est aussi caractérisée par une randonnés de trois tours d'horloge pour découvrir la faune et la flore endémique du site.

Sur le chemin, les six cents marches, installées dans un tunnel aménagé avec des escaliers, ont été un peu dures pour ces randonneurs. Mais avec leur courage et solidarité, tous ont atteint le sommet pour admirer un panorama époustouflant. Mention particulière pour les trois participantes et leurs aînés déjà à la retraite.

" Cette année, nous avons eu la conviction que sortir de nos casernes et nous rendre dans ce site est nécessaire à bien des égards. D'abord, pour que les officiers connaissent la réalité dans le site, ensuite afin qu'ils puissent faire face aux difficultés car le maintien de l'ordre dépend généralement d'eux. C'est aussi une occasion pour nous de renforcer la cohésion ", a expliqué le général commandant de la ZDS d'Ankarana.

La fête s'est terminée à Orangea autour d'un déjeuner et par une compétition sportive avec leurs conjointes respectives.