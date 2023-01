Afrique: Football / VIIe CHAN - Les Barea relèvent le défi face au Ghana

Les Barea joueront en première journée contre les Étoiles Noires ghanéens. Le match se déroulera ce dimanche à 22 heures au stade de Constantine en Algérie.

Dans le vif du sujet. La cérémonie d'ouverture d'hier au nouveau stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger, capitale algérienne marque le coup d'envoi de la 7e édition du Championnat d'Afrique des nations. Ce rendez- vous africain dédié uniquement aux équipes nationales alignant des joueurs locaux s'étalera du 13 janvier au 4 février en Algérie. Dix-huit pays répartis en cinq groupes joueront cette version 2022, repoussée en début 2023. Ce sera la toute première participation historique à la phase finale pour Madagascar.

La Grande ile évoluera dans le groupe C avec initialement le Ghana, le Maroc et le Soudan. Les deux premiers font partie des costauds du foot africain. Concernant le forfait du Maroc double vainqueur du Chan (2020, 2018) communiqué par sa fédération avant-hier, Canal+ Sport a affirmé hier matin un retournement de situation: "Le ministère des Affaires étrangères marocain a indiqué à l'AFP qu'un avion serait finalement affrété... L'équipe nationale marocaine se rendra vendredi en Algérie pour participer au CHAN". "Les Lions de l'Atlas attendaient le feu vert d'Alger pour le décollage... depuis le matin à l'aéroport de Rabat-Salé pour se rendre en Algérie... Faute de signal positif de la part d'Alger, vers 12h30 heure locale, l'équipe de Maroc a quitté l'aéroport... après trois heures passées dans le salon d'honneur de l'aéroport", publie la Rfi en fin d'après-midi. Après une semaine de préparation en Tunisie marqué par deux matchs amicaux disputés contre le Congo-Brazzaville (0-1) et le Niger (0-0), la délégation malgache a débarqué à Constantine, la nuit du mercredi 11 janvier.

Grosse différence sur le papier

À Constantine, les Barea ont effectué deux séances d'entrainement, le premier s'est déroulé jeudi matin, puis ils ont tâté le terrain hier soir, à 20 heures, heure locale, heure du match contre le Ghana. "Ce vendredi est une journée avec la Confédération africaine de football, appelée réunion des arrivées pour Madagascar et le Ghana", confie le Team manager des Barea, Jocelyn Razafimamonjy.

Les Barea débuteront ce dimanche à 22 heures, heure malgache, contre les Black-stars. Sur le papier, classé 58e mondial et 11e en Afrique, le Ghana est largement supérieur pour ne citer que sa meilleure performance, en atteignant les quarts de finale de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, et ses quatre étoiles à la Coupe d'Afrique des nations (1963, 1965, 1978, 1984). Et sur les six éditions du Chan, le Ghana a disputé deux finales et a frôlé le sacre à deux reprises, battu par la Lybie en 2014 en Afrique du Sud, et écarté par la RD Congo en Côte d'Ivoire en 2009.

Le meilleur parcours a été pour Madagascar, 102e au classement Fifa et 23e sur le continent, l'exploit mémorable d'avoir disputé les quarts de finale de la CAN 2019 en Égypte. Les hommes du sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe se montrent pourtant confiants après leur première qualification. "Les dix huit équipes qualifiées au Chan sont toutes les meilleures en Afrique", ne cesse de répéter le coach Roro après avoir composté le ticket. Ils ont éliminé les Pirates des Seychelles et les Zèbres botswanais en phase qualificatives. Bonne nouvelle, le 24e Barea, Rado Mbolasoa Andrininosy, défenseur latéral du Fosa Juniors FC, s'est finalement envolé jeudi dans la nuit pour renforcer le groupe à Constantine. Place alors dès demain aux choses sérieuses.

Les vingt quatre Barea

Gardiens de but:

Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus)

Andoniaina Andriamalala (Disciples FC)

Andrianirina Rajomazandry (AS Fanalamanga)

Défenseurs:

Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus)

Stéphano Randrianisondrotra (Dato FC)

Rajo Razafindraibearimihanta (AS Fanalamanga)

Jean Martin Rakotonirina (Elgeco Plus)

Ando Rakotondrazaka (Disciples FC)

Tantely Randrianiaina (Disciples FC)

Tantely Rabarijaona (CFFA)

Avizara Soloniaina (Fosa Juniors FC)

Rado Andrininosy (Fosa Juniors FC)

Milieux:

Tendry Randrianarisaona (Disciples FC)

Arohasina Andriamirado (Fosa Juniors FC)

Toky Olivier Randriatsiferana (Fosa Juniors FC)

Onjaniaina Patrick Hasinirina (Elgeco Plus)

Solonjatovo Rakotoarisoa (Elgeco Plus)

Tiavina Mickael Rakotoarisoa (Fosa Juniors FC)

Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA)

Rojolalaina Andriamanjato (Ajesaia)

Attaquants:

Arimalala Feldman Rakotobe (Uscafoot)

Jean Yves Razafindrakoto (Fosa Juniors FC)

Koloina Razafindranaivo (CFFA)

Marcio Carlos Ramanantsoa (CFFA)

Coach: Romuald Felix Rakotondrabe

Groupes

A-Algérie, Lybie, Ethiopie, Mozambique (Alger)

B-RD Congo, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal (Annaba)

C-Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana (Constantine)

D-Mali, Angola, Mauritanie (Oran)

E-Cameroun, Congo, Niger (Oran)