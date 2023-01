Cote d'Ivoire: CHAN 2022 / Avant Côte d'Ivoire - Sénégal ce samedi à 19h dans le groupe B - Haidara Soualiho parle de son ambition de rendre fière la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire affronte le samedi 14 janvier 2023 au Stade du 19 Mai 1956 d'Annaba, le Sénégal pour le compte de la première journée dans le groupe B.

Avant ce derby ouest africain déporté dans le Maghreb, le sélectionneur national des Eléphants locaux a animé la traditionnelle conférence d'avant match, le vendredi 13 janvier 2023. A cette occasion, il a évoqué son ambition de rendre fière la Côte d'Ivoire en allant loin dans cette compétition.

"Notre ambition est de faire en sorte que notre pays soit fier de nous. Nous donnerons le maximum pour atteindre le niveau qu'il faut afin de rendre fier notre pays". C'est le principal message laissé par le technicien Ivoirien lors de cette conférence de presse. Pour atteindre cette ambition, les Eléphants Locaux se doivent de franchir toutes les étapes de cette compétition. A commencer par la poule qui débute par les Lions de la Téranga du Sénégal.

Après plus de 12 jours de préparation intense sanctionnée par trois matchs test de préparation (une victoire, un nul et une défaite), Essis Baudelaire et ses coéquipiers seront face à leurs destins face aux Sénégalais.

"Nous avons conscience de la tâche qui nous attend, elle est grande. Nous avons beaucoup de respect pour les nations participantes. Nous avons notre destin en main. Nous avons la charge d'emmener la Côte d'Ivoire à un certain niveau de participation ; il faut franchir un autre cap. Nous avons confiance en nos forces. Nous pensons pouvoir réaliser un certain nombre de choses", a dit le technicien ivoirien en toute confiance.

Présent à cette conférence de presse, Essis Baudelaire, le capitaine de la sélection nationale A' a décrit l'état d'esprit du groupe.

"Nous sommes concentrés. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous allons prendre les choses match par match et avancer doucement. Nous allons nous concentrer sur chaque match pour atteindre l'objectif fixé', a-t-il indiqué. Parlant du Sénégal, il dira ceci : "Pas d'idée sur l'équipe adverse. Mais le plus important, c'est nous. Nous nous focalisons sur nous ; c'est-à-dire, faire ce que l'on sait faire et l'on a à faire . Nous sommes tous concentrés".

Ange Kouadio envoyé spécial à Annaba en Algérie