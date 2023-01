Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Janvier 2023

Burkina : Cinéma- 170 films seront projetés au Fespaco 2023

La 28e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou est prévue du 25 Février au 4 mars 2023.Les films qui vont être diffusés à la biennale du cinéma africain sont désormais connus. Le comité d'organisation a dévoilé la liste, le vendredi 12 janvier 2023, à Ouagadougou. Ce sont au total 170 qui ont été retenus par un comité Panafricain de sélection, sur 1142 productions cinématographiques inscrites, a indiqué le délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo. Le film d'ouverture du FESPACO 2023 est intitulé « bravo, Burkina » du cinéaste bukinabè-nigerian, Oyéjidé Walé. Cette edition du Fespaco verra la participation de 35 pays tandis que la Côte d'Ivoire sera l'invitée d'honneur. Cette édition du FESPACO va se dérouler du 25 février au 4 mars 2023. Elle est placée sous le thème : « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». (Source : Apa)

Mali : Lutte contre le terrorisme : Les FAMa ne baissent la garde

Dans la lutte contre le terrorisme, les Forces armées maliennes ont vigoureusement réagi à deux attaques complexes aux multiples engins explosifs improvisés en neutralisant 31 terroristes et 1 blessé. « L’Etat-major général des armées informe l’opinion que les Forces armées maliennes (FAMa) ont vigoureusement réagi à deux attaques complexes aux multiples engins explosifs improvisés (EEI), le mardi 10 janvier 2023, entre Dia et Diafarabé en un premier temps, et entre Koumara et Macina en un deuxième temps », informe le communiqué de la Dirpa. Le document précise que des renforts terrestres ont été déployés dans la zone, suivis de ratissage avec un bilan de 17 corps de terroristes abandonnés sur les lieux. Le bilan cumulé fait état de 14 morts et 11 blessés (coté FAMa) et 01 véhicule détruit. Cependant, 31 terroristes ont été neutralisés et 01 blessé récupéré au cours de l’opération. Ce qui est une victoire pour les FAMa sa lutte contre le terrorisme. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Infrastructure routière - La côtière livrée dans 6 mois

S’imprégnant de l’état d’avancement des travaux de renforcement de la route de la Côtière le 12 janvier 2023, Amedé Kouakou, ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, a donné une information capitale. Celle du délai de livraison de cette infrastructure. En visitant ce chantier long de 353,5 Km, le ministre Amedé Kouakou dit son optimisme. Il a fait savoir que le chantier sera livré en juin 2023. « Nous pensons qu’au plus tard juin 2023, si les entreprises respectent les calendriers, ces travaux seront terminés », a-t-il déclaré.Aussi soutient-il qu’à ce jour, le taux d’exécution des travaux est estimé à 50 %. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Transports- L’Etat prend de nouvelles sanctions, les transporteurs réagissent

Le Chef de l`État a présidé, samedi, la journée des transporteurs. Le Président Sall a, par ailleurs, rappelé aux chauffeurs de transport en commun la nécessité d`adopter des comportements responsables sur la route pour éviter les nombreux cas d`accident. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du transport routier du Sénégal, Alassane Ndoye a convié tous les transporteurs affiliés à sa structure à une rencontre ce samedi au siège du CNTS de Pikine. Selon une source interne qui s’est confiée à nos confrères de PressAfrik, un mot d’ordre de grève pourrait être décrété à l’issue de cette rencontre. Alassane Ndoye et ses camarades ne comptent pas laisser passer certaines mesures dont la suppression du porte-bagages des véhicules de transport.

Algérie : Chan 2023- L’Algérie bat d’entrée la Libye

Un seul but a suffi au bonheur des Fennecs, vendredi soir au stade Nelson Mandela d’Alger, face aux Chevaliers de la Méditerranée. Le Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football, compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur pays, a commencé par un succès du pays hôte sous les yeux de Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (Caf) et de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association (Fifa).Après une cérémonie d’ouverture riche en sons et en couleurs, l’Algérie a vaincu sur le score d’un à zéro la Libye, vainqueur de l’épreuve en 2014, en Afrique du Sud. Le succès des troupes du sélectionneur Madjid Bougherra a mis du temps à se dessiner. Car les Chevaliers de la Méditerranée, à défaut d’être tranchants en attaque, ont bien défendu en première période. (Source : Apa)

Cameroun : Crise au Sdf : Un responsable appelle ses camarades à la vigilance

Selon Cameroun24, guerre de leadership au sein du SDF entre les conservateurs dirigés par le député Jean Michel NINTCHEU et les collaborationnistes soupçonnés d'être inféodés par le régime de Yaoundé, conduit par le député Joshua Osih, se poursuit dans ce parti autrefois leader de l'opposition au Cameroun. Alors que les seconds planifient une réunion pour évincer les premiers à la tête des. La guerre de leadership au sein du SDF entre les conservateurs dirigés par le député Jean Michel NINTCHEU et les collaborationnistes soupçonnés d'être inféodés par le régime de Yaoundé, conduit par le député Joshua Osih, se poursuit dans ce parti autrefois leader de l'opposition au Cameroun. (Source : journal du Cameroun)

Tchad : Football/ Disqualification de sa sélection U-17- La réaction de Ndjamena

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la Fédération Tchadienne de football a contesté la disqualification de sa sélection U-17 du tournoi de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (Niffac). L’instance dirigeante du football tchadien a également contesté inéligibilité de son joueur Ousmane Diallo dont le test Irm avait été validé. Elle déplore donc sa disqualification et invite les autorités compétitions à remédier à cette situation. (Source : Journal du Tchad)

Centrafrique : Accident de la circulation- Au moins 10 morts et plusieurs blessés

Au moins 10 personnes ont péri, le jeudi 12 janvier 2013, dans un accident de la route dans la Préfecture du Bamingui-Bangoran. Le drame, qui s’est produit à 18 Km de la ville de Bamingui sur l’axe Ndele, a également fait plusieurs blessés.Le véhicule accidenté est un camion semi-remorque qui a quitté Bangui, le 12 janvier, à destination de Ndélé. Selon les témoignages recueillis par Radio Ndeke Luka, la carrosserie du véhicule s’est détachée de la remorque et a renversé tous les passagers. Des morts et des blessés sont enregistrés. (Source : abangui.com)

Maroc : Foot-ball- Tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs

Le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs, organisé vendredi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, a donné lieu à une rencontre mettant aux prises le Wydad de Casablanca au club saoudien d'Al Hilal en quart de finale de l'épreuve. Ce tirage au sort s'est déroulé en présence des présidents de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, et de la Confédération africaine de football (Caf), Patrice Motsepe. Sept clubs participeront à cette édition (Source : Apa)

Une sélection de Bamba Moussa