Tunisie: Boxe / FTB - Coopération tuniso-cubaine en vue

L'ambassadrice de Cuba à Tunis, Mariam Martinez Laurel, a reçu la semaine dernière, le président de la Fédération tunisienne de boxe, Zied Barbouche, et le vice-président, Saber Sahraoui. Une possible coopération sportive se dessine.

Des boxeurs cubains sur le ring, vous en avez certainement vu et revu. Mais vous est-il arrivé de lire dans un combat de boxe entre un Cubain et un autre boxeur de nationalité différente? Vous est-il arrivé de vous demander pourquoi les boxeurs cubains sont les rois du ring ? On part, bien entendu, du constat que la boxe cubaine est la plus médaillée au monde aux Jeux olympiques, après les Etats-Unis. Qu'on se le dise ! Bien sûr, il y a la physionomie très particulière des pugilistes cubains qui les sert comme un cadeau de Dieu dans ce genre de combats. Des poids légers aux poids lourds, les corps sont taillés à la serpe. Des poids portés avec aise et nous entendons par là portés dans des corps bien nourris et non pas des poids atteints sous la dictature d'un régime alimentaire exténuant et que les athlètes payent de leur santé. Non, des poids qui respirent et où l'athlète se sent au mieux de sa forme. Et puis, ils ont tous ce privilège naturel de l'allonge.

Cependant (et comme tous les professionnels le savent), on ne peut pas faire un champion avec seulement une morphologie parfaite. Il faut de la technique, de l'application et une prise en charge dès le jeune âge des futurs boxeurs. De la passion en deux mots de la part de ceux qui gèrent la boxe et jusqu'au petit assistant de l'entraîneur principal pour nourrir justement la rage de vaincre qui anime un futur champion. Surtout pas un gramme d'ego de ces egos hypertrophiés qui nous ont malheureusement fait perdre de vrais projets de champions...

Entraîneur cubain pour les JO

Et pourtant, cette grande nation de la boxe a tremblé à cette déclaration "La boxe est sauvage, barbare. Tant que je serai maire de La Havane et que je pourrai empêcher de donner un permis pour ce sport barbare, je l'interdirai", disait le maire de la capitale en 1918. L'interdiction dura trois ans... une éternité ! Et puis la boxe a repris de plus belle ! Ceci est pour l'anecdote mais, tout de suite après, l'engouement et les succès ont été fulgurants. Mais pendant des décennies, La Havane a facilité l'éclosion de centaines d'écoles de boxe et de "dépisteurs" de talents. Des dépisteurs de talents, des nutritionnistes chevronnés, des entraîneurs qualifiés, exigeants et paternels... C'est ce qui nous manque en Tunisie jusqu'à présent... et ce n'est qu'un minimum.

Pourquoi on vous raconte tout cela ? Parce que l'ambassadrice de Cuba à Tunis, Mariam Martinez Laurel, a reçu la semaine dernière, le président de la Fédération tunisienne de boxe, Zied Barbouche, et le vice-président, Saber Sahraoui. A l'ordre du jour la possibilité de coopération sportive en matière de noble art entre Cuba et la Tunisie. En particulier la possibilité de recevoir un entraîneur cubain pour préparer des athlètes tunisiens en vue des Jeux olympiques 2024, celle de réaliser des stages de boxeurs tunisiens à Cuba et vice versa, ainsi que celle de faire profiter les entraîneurs tunisiens de l'expérience des entraîneurs cubains. L'idée de mettre en valeur un programme de coopération à long terme a été lancée et nous espérons que tous ces projets verront bientôt le jour. L'ambassadrice semble avoir montré sa bonne volonté pour cette possible collaboration et a promis de travailler sur ce dossier. A noter que les procédures tunisiennes semblent très compliquées pour l'application de certains accords... A suivre.