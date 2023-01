Madagascar/Ghana: Football / CHAN 2022 - Les Barea affrontent les Black Stars ghanéens demain

Les Malgaches joueront leur premier match au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2022), à Constantine demain soir.

Les choses sérieuses vont pouvoir commencer pour les Barea de Madagascar au Championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Tous les yeux des millions de Malgaches seront rivés au Stade Mohamed-Hamlaoui de Constantine. Le sélectionneur de l'équipe nationale A', composée de joueurs locaux, Roro Rakotondraibe a relevé l'importance de gagner le premier match. " C'est très important et c'est pour cela qu'on a commencé de travailler depuis le 12 décembre pour gagner ce premier match. Les joueurs sont déterminés et motivés à gagner ", a expliqué le sélectionneur des Barea.

Expérimentés

L'équipe continue les entraînements et se concentre plus dans la préparation tactique. " Les Ghanéens sont expérimentés, c'est leur plus. Ils sont deux fois finalistes, si, nous sommes à notre première participation à la compétition. Les Blacks Stars sont solides et jouent plus en profondeur, mais, nous travaillons dans ce sens. La mission ne s'annonce pas facile et il faut rester humble. Nos joueurs sont capables de répondre. La bonne nouvelle que Stephano blessé aux adducteurs lors de la préparation en Tunisie après la consultation des médecins va mieux. Le match de demain sera du onze malgaches contre onze ghanéens. Tout le monde s'est préparé comme il se doit ", a conclu le sélectionneur des Barea. Hier, ils sont encore 23 joueurs et le dernier joueur en la personne de Rado Mbolasoa Andrinosy a rejoint l'ensemble du groupe ce jour.

Au final, ils sont 24 joueurs à être présent en Algérie pour ce CHAN 2022. L'équipe nationale malgache A' a débuté la préparation continue depuis le 12 décembre au Centre Technique National à Carion avant de s'envoler pour un stage de neuf jours à Tabarka, Tunisie. Pour cette joute continentale quatre sites ont été retenus à savoir Baraki (stade Nelson-Mandela), Oran (Miloud-Hadefi), Annaba (19-mai 1956) et Constantine (Mohamed-Hamlaoui).