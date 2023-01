Madagascar: Ambohitsoa - Une collégienne heurtée par un taxi-be

De bon matin, hier, alors que la jeune fille allait rejoindre l'école, l'accident est survenu. Un taxi-be de la ligne 104 l'a heurtée de plein fouet.

L'adolescente n'avait pas perdu connaissance mais ne pouvait plus se lever. L'une de ses chaussures s'est enlevée, ce qui témoigne de la violence du choc. Les chauffeurs de taxi sur place se sont empressés de lui porter secours. Elle a été transportée d'urgence dans un hôpital. Outre l'inattention de certains conducteurs, la détérioration de la route sur cet axe constitue, dans la plupart des cas, la cause des accidents. D'Ankadimbahoaka à Androndra en passant par Ambohitsoa et Mahazoarivo, les nids de poule deviennent de plus en plus nombreux.

Pourtant, c'est une route qui est empruntée au moins deux fois par semaine par les autorités dont les ministres pour assister aux réunions hebdomadaires. Certains disent que dans les voitures tout-terrain on ne ressent rien, ni les chocs des nids de poule ni l'étroitesse des routes qui sont investies par le débordement des ordures de leurs bacs. Même les motards et voitures ouvreuses de certaines hautes personnalités sont soumis à ce problème de circulation sur cet axe. A chaque fois, ils risquent leur vie puisqu'ils doivent rouler vite et ne peuvent pas éviter les trous. C'est devenu le spectacle au quotidien des usagers.