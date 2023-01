Madagascar: Programme PADEIR - 10 millions d'euros de l'Union européenne pour le développement des exportations

Le Programme d'appui Au Développement des Exportations et à l'Intégration Régionale (PADEIR) vise à aider Madagascar à renforcer son développement économique durable et inclusif par sa capacité exportatrice.

La réunion qui s'est tenue avant-hier dans la salle de conférence du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation à Anosy a marqué une nouvelle étape dans la mise en œuvre de ce projet qui entre dans le cadre de la politique d'industrialisation massive menée par le gouvernement.

Retombées positives

La séance de travail qui a vu la présence des représentants du MICC et de l'Union européenne, partenaire technique et financier du projet tournait essentiellement autour des moyens à mettre en œuvre afin de faire en sorte que la Grande île puisse tirer au maximum profit des retombées positives du PADEIR. L'objectif global de ce projet est de renforcer le développement économique durable et inclusif de Madagascar. Outre le MICC, les principaux bénéficiaires du projet sont les entreprises exportatrices du secteur privé et le groupe de travail sur l'Accord de Partenariat Economique (APE) du Comité National en charge des négociations commerciales internationales. Un projet qui aura son pesant d'or dans la promotion des échanges internationaux quand on sait que plus spécifiquement le PADEIR se fixe comme objectif d'améliorer l'accès aux marchés de l'Union européenne et des marchés régionaux, ainsi que la compétitivité de chaînes de valeur exportatrices.

Accès facilité aux marchés internationaux

Parmi les résultats escomptés figure, notamment, le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs de la politique de promotion des exportations. Un appui institutionnel sera ainsi renforcé afin de bénéficier d'un cadre juridique et politique et des services à l'exportation améliorés pour le MICC en charge de la définition et de la mise en œuvre de la politique commerciale et de la mise en place de l'Agence de la Protection des Exportations de Madagascar (APEX). Grâce à ce projet, l'accès aux marchés internationaux est amené à être facilité par la levée des obstacles en matière de normes de qualité et de barrières non-tarifaires qui empêchent les entreprises malgaches d'exporter leurs produits de façon rapide et à moindre coût. Le PADEIR permettra également d'appuyer la compétitivité propre des entreprises.

Cet appui se focalise sur certaines chaînes de valeur à fort potentiel comme le textile, le tourisme et les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) ainsi que l'e-commerce. Le Fonds Malgache pour la Formation Professionnelle figure parmi les partenaires et assurera le financement pour les besoins spécifiques de formation des acteurs et bénéficiaires du projet dont l'ordonnateur national est appuyé par le Bureau d'Appui à la Coopération Extérieure (BACE) dans le cadre des procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions.