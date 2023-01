Madagascar: Infrastructures routières - Les transporteurs d'Andramasina mettent la main à la pâte

Antananarivo-Andramasina, un véritable parcours de combattant pour les transporteurs. Ils haussent le ton par rapport à la dégradation avancée des infrastructures routières de cette localité qui se trouve tout juste à 72 km de la Capitale alors qu'elle fait encore partie de la région Analamanga.

Les transporteurs desservant cet axe notamment les taxis-brousse et les camionneurs ont ainsi décidé de se cotiser et ont procédé depuis jeudi à la réhabilitation des infrastructures routières se trouvant entre Ambohimiadana et Anepoka dont les travaux sont prévus prendre fin ce week-end. " Cette participation est de 40 000 ariary pour chaque taxi-brousse et de 60 000 ariary pour les camions. Les sommes récoltées seront consacrées à l'achat du gasoil pour alimenter les engins de Henri Fraise et des particuliers qui nous ont prêté main forte pour les travaux ", selon le président de la coopérative reliant Tana-Ambohimiadana-Antakafantra-Amberobe, Thomas Ravonjinarivo. 50 taxis-brousse desservent cette localité et lancent un appel aux autorités compétentes de voir de près cette situation.

" C'est une zone très productive mais l'acheminement de la production agricole notamment les légumineuses et le riz vers la ville demeure un problème réel. Les camions qui transportent ces produits figurent parmi les bénéficiaires des travaux que nous avons entamés. La région Analamanga dispose des camions pour la réhabilitation des infrastructures routières mais Andramasina est le seul parmi les 13 districts qui n'en ont pas encore utilisé , faute de gasoil alors que c'est la seule condition imposée pour leur utilisation" poursuit-il.