Madagascar: Vol dans un hôtel - Un homme arrêté à Fianarantsoa

La police a procédé à l'arrestation d'un homme à Ampasambazaha Fianarantsoa pour vol qualifié dans un hôtel le 7 janvier dernier. Le voleur en série de téléviseurs, qui sévissait dans des hôtels du Sud de l'île, a finalement été mis sous les verrous.

Le mois de décembre dernier, des hôtels sis à Ambositra, Fianarantsoa et Toliara ont été victimes de vol de téléviseur, draps et rideaux. Dans certains cas, des armes blanches ont été utilisées. L'enquête de la police a conduit au même suspect. La méthode était bien rodée. Il arrivait dans les hôtels avec une assez grande valise et réservait une chambre pour y dormir la nuit. Il s'enfuit avec la télévision de la chambre à l'aube en toute discrétion. Les employés de ces établissements l'ont décrit comme un client respectable et bien élevé et personne n'avait de soupçon à son égard. A part le poste téléviseur, cet homme emportait avec lui les rideaux et les draps de la chambre.

En visionnant les images captées par les caméras des deux hôtels, il a été découvert qu'il s'agit de la même personne. Un homme qui a rapidement été identifié. Placés en garde à vue au commissariat central d'Ampasimbazaha Fianarantsoa, face aux preuves irréfutables, le suspect a reconnu les faits. Cet homme comparaîtra devant le tribunal bientôt.