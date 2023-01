Madagascar: Tournée - Ceasar exporte ses œuvres

Le jeune homme traverse le monde. Depuis décembre dernier, il livre des concerts non seulement dans son pays, mais aussi à l'extérieur. Après avoir visité l'Île de Mayotte, actuellement en France, le chanteur traversera le

Vieux continent, en passant par l'Allemagne et la Belgique au mois de février prochain. Il séjournera ensuite aux Comores et retournera à Madagascar pour offrir un live inédit à Diego-Suarez. Effectivement, l'artiste ne changera pas de playlist, "Paradisa", "Repela", "Tanteraka" retentiront dans les salles de spectacle. Cette formation de la région Anosy fait partie des artistes les plus invités par les organisateurs évènementiels parce qu'il rapporte. Autrement dit, il a le talent et la belle prestance, le tout mélangé dans un seul personnage.

Il fait crier les jeunes filles nubiles lorsqu'il monte sur les planches. Et c'est un atout. Il devance les artistes malgaches de sa génération. En effet, ses morceaux font bouger ses inconditionnels et les amateurs d'Afro-gasy. En vérité, ce courant musical a pris racine dans la Grande ile depuis 2010, mais Ceasar, grâce à sa voix et son talent, a cristallisé le rythme. Sa manière de chanter est hors du commun, et le parler fort-dauphinois s'adapte directement avec la sonorité. Par ailleurs, Caesar est bien entouré. Membre de R.N prod, un label fraîchement créé par Nofar, son manager, Ceasar produit davantage des chansons de qualité.

" Ceasar est notre joyau, notre précieux bijou, si je puis dire ainsi. Son énergie, son courage, sa pertinence, et surtout son humilité, tout ça le distingue des autres artistes de nos jours. Et c'est très important... très significatif pour le Label. Nous avons de la chance d'avoir un jeune artiste déterminé comme lui. Je vous assure que N.R prod donnera son maximum pour le public ", certifie le fondateur et directeur. Comme prévu, 2023 sera une année de travail acharné et sans répit. Ceasar et son équipe mijotent des délices musicaux. Les convaincus vont se régaler. Les dancefloors seront remplis, car les morceaux vont être chauds.