Madagascar: UTOP - Dons pour l'École Saint-Jacques Berthieu de Soamanandray

L'UTOP c'est plus qu'un trail. Après ses 13 années d'existence, l'association réitère son engagement dans la réalisation des projets de développement dans les villages traversés par ses différentes épreuves.

Cette semaine, la Commission Sociale de l'Utop a procédé à la remise des kits et de manuels scolaires aux élèves en classe primaire de l'École Saint Jacques Berthieu de Soamanandray. Plus de 100 élèves des classes primaires de cette école ont pu bénéficier de ces dons composés, notamment, des cartables, des cahiers, des stylos, des règles, des crayons, des ardoises, ainsi que des manuels scolaires selon leur classe de niveau. Un grand ouf de soulagement pour leurs parents dont la plupart ont beaucoup de difficultés à subvenir aux frais liés à l'éducation de leurs enfants.

" Les frais de scolarité s'élèvent à 16 000 Ar par mois par élève et les retards de paiement sont fréquents en cette période de soudure ", selon le responsable de cet établissement. " Les quatre élèves les plus prometteurs des classes primaires de l'École pourront participer à la course Zaza Trail lors de la 14e édition cette année. Ils seront pris en charge par l'UTOP ", a annoncé le président Rivo Andriamanalina lors de cette cérémonie de remise de kits.

L'UTOP, convaincue de la nécessité de répondre présent aux besoins exprimés par les villages du parcours sur les questions d'éducation, de l'environnement ainsi que du social tenait à apporter sa contribution afin de répondre à ces enjeux sociétaux comme le reboisement, la distribution de kits scolaires, la rénovation des écoles et des points d'eau dans les villages traversés par les trajets. Pour rappel, la 14e édition de l'UTOP aura lieu les 12, 13 et 14 mai prochains. Sept courses seront au programme dont le retour de la course X-Trail de 40 km reliant Mantasoa et Ambohimiadana.