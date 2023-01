Madagascar: Prévisions Météo - Cyclone - 12 districts menacés

La semaine du 16 au 22 janvier sera plus favorable à la formation d'un cyclone , selon les prévisions de la météo. Douze districts localisés dans le Nord-Est et Est du pays sont fortement exposés aux risques cycloniques.

Une semaine de tous les dangers. C'est ce que la Direction générale de la météorologique évoque dans son bulletin pour les prévisions de la semaine prochaine, du 16 au 22 janvier 2023. Dans ce bulletin, il a été indiqué que la situation cyclonique mérite d'être surveillée de très près puisque les conditions pourraient devenir favorables au développement de perturbations cycloniques près de Madagascar. Ainsi, il y a un risque élevé pour qu'une perturbation intéresse les districts qui se trouvent dans l'Est et le Nord-Est du pays, notamment Vohémar, Sambava, Antalaha, Maroantsetra, Toamasina, Vohibinany, Vatomandry, Antanambao Manampotsy, Mahanoro, Nosy Varika, Mananjary et Manakara. Pour ce week-end, dame pluie sera toujours au rendez-vous sur les hautes terres et la partie Nord du pays.

Précipitations

Deux cyclones sont prévus atterrir sur les côtes malgaches si la précédente saison a enregistré près de six cyclones ayant frôlé ou touchés le pays. Pour la semaine du 16 au 22 janvier, des cumuls de précipitations abondants de 150 à 200 mm sont prévus pour les districts des régions Analanjirofo, Boeny, Melaky, Betsiboka, Bongolava et les districts de Sambava, Antalaha, Toamasina, Vohibinany, Amparafaravola, Ambatondrazaka, Moramanga, Anosibe Anala, Ifanadiana, Ikongo, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Vondrozo, Vangaindrano, Analalava, Ankazobe, Anjozorobe, Miandrivazo et Morondava. Selon le bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) , les six cyclones Ana , Batsirai , Dumako , Emnati, Gombe et Jasmine ont fait 211 décès , 466 187 sinistrés , 15 632 maisons détruites et 48 306 endommagés. Le BNGRC et ses partenaires se mobilisent déjà dans les localités fortement menacés par les cyclones pour la réduction des risques et catastrophes en se basant sur les leçons apprises de la précédente saison.