Madagascar: Jirama - Persistance des coupures d'eau et d'électricité dans plusieurs quartiers

Depuis plusieurs jours, plusieurs quartiers de la Capitale ont été privés d'eau et d'électricité.

Jeudi dernier, la Jirama a avancé que le disjoncteur d'une phase à haute tension à Ambohimanambola alimentant en électricité les sous-stations Tana Sud et Tana Ouest qui a été endommagé, était à l'origine du délestage tournant dans de nombreux quartiers de la Capitale. Des techniciens ont été dépêchés sur terrain pour réparer les dégâts et remplacer le disjoncteur. Ensuite, ils ont procédé à l'essai à vide. Les travaux se sont ainsi achevés hier vers 8h30 tout en mettant fin au délestage, a-t-on indiqué dans le communiqué de la Jirama, publié hier. Mais cela a provoqué la colère de nombreux abonnés qui commentent les publications de cette société d'Etat dans les réseaux sociaux. En effet, les coupures d'eau et d'électricité persistent encore malgré ces efforts avancés par la Jirama.

Délestage permanent

À titre d'illustration, un abonné a témoigné que dans son quartier, le délestage est survenu depuis mardi soir jusqu'à mercredi vers midi. Un problème lié au transformateur à Ankorondrano a été évoqué. Et comme d'habitude, les techniciens sont déjà intervenus sur place, le problème devrait donc être résolu incessamment, a-t-on toujours informé. Mais jeudi soir, il raconte que son quartier est resté plongé dans le noir. À Ambohimanarina et Ambohibao, les coupures de courant ont duré entre 18 heures et 23 heures, jeudi dernier. Aux 67ha et ses environs ainsi qu'à Itaosy, le délestage est presque permanent et non tournant, selon les abonnés habitant ces quartiers. Certains abonnés ont évoqué que leurs quartiers ont été privés d'électricité depuis 8 heures du matin jusqu'à 17 heures tandis que d'autres abonnés ont souligné qu'ils ont été dépourvus de courant pendant 9 heures d'affilée jeudi dernier et trois heures supplémentaires hier matin. À Isoraka, les coupures de courant ont duré 17 heures.

Toujours des dégâts à réparer

En outre, la Jirama vient également d'annoncer que l'essai vide procédé lors du remplacement du disjoncteur a eu un problème. Le délestage tournant va ainsi se poursuivre dans plusieurs quartiers de la capitale, a-t-elle avancé sans préciser la durée. On peut citer, entre autres, le quartier d'Itaosy et ses environs, Andavamamba et ses environs ainsi que la Zone Forello et ses environs. Ambohibao, Talatamaty, Ambohimanarina jusqu'à Antanetibe, sont également concernés. Ce qui touche à peu près plus d'une cinquantaine de quartiers dans la Capitale. Cette société de production nationale d'eau et d'électricité a souligné que l'alimentation en électricité reviendra à la normale dès que les travaux s'achèveront mais cela n'en finit pas car il y a toujours des dégâts à réparer, grognent les usagers.

Entretien du site de décanteur

Ce n'est pas tout ! Plusieurs quartiers sont également privés d'eau potable. La Jirama a annoncé jeudi dernier que ses techniciens ont procédé à l'entretien et à l'assainissement de son site de décanteur à Mandroseza. Une intervention qui a duré trois heures et qui est à renouveler deux fois par an afin d'assurer la qualité de l'eau et sa potabilité auprès des abonnés. Mais des abonnés dans certains quartiers comme Ambatomitsangana et Ankadifotsy se plaignent que cela fait deux semaines qu'ils sont dépourvus d'eau potable. D'autres abonnés ont évoqué que l'eau de la Jirama n'est pas du tout propre si par chance le robinet coule. On trouve toujours des dépôts de poussière quand on remplit un seau, selon leurs dires.