Libye: Le directeur de la CIA rencontre le Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah

Le patron de la CIA est en Lybie. William Burns était à Tripoli en fin de semaine. C'est le plus haut responsable américain à se rendre dans le pays depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.

Quand on est patron de la CIA, on est par nature discret. C'est pour cela qu'une photo du directeur du plus important service de renseignement américain avec le Premier ministre libyen a valeur de message. William Burns s'est entretenu jeudi 12 janvier avec Abdel Hamid Dbeibah et plusieurs autres responsables du gouvernement de Tripoli, toujours contesté dans un pays fracturé par plusieurs années de guerre civile.

Cette visite est la première d'un directeur de la CIA depuis l'attaque contre le consulat américain de Benghazi qui avait coûté la vie en 2012 à l'ambassadeur américain dans le pays et à trois autres Américains. Elle intervient après que les États-Unis ont mis la main sur un ressortissant libyen accusé d'avoir fabriqué la bombe de l'attentat de Lockerbie contre un Boeing américain qui avait fait 270 morts en 1988. Le gouvernement de Tripoli a été beaucoup critiqué pour cela.

Les États-Unis s'intéressent aussi au rôle joué par la Russie et notamment par le groupe de mercenaires Wagner dans le conflit libyen. Le groupe est connu pour aider le maréchal Haftar, qui dirige une faction rivale du gouvernement Tripoli et contrôle l'Est du pays. Selon des sources locales, William Burns l'aurait aussi rencontré lors de ce déplacement. Mais là, il n'y aucune photo pour le confirmer.