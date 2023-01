Algérie: Zefizef - "Cette édition apportera une plus-value certaine au football africain"

ALGER — L'édition 2022 du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévue du 13 janvier au 4 février en Algérie "apportera une plus-value certaine au football africain", a estimé le président de la Fédération algérienne (FAF), Djahid Zefizef, dans son allocution de bienvenue, lors de la cérémonie d'ouverture de l'évènement, organisée vendredi soir, au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).

"Cette 7e édition du CHAN se déroule dans des conditions exceptionnelles, et je suis convaincu qu'elle apportera le coup de pouce tant espéré pour booster le football africain. L'Algérie a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire de cette édition, une première dans toute l'histoire de la compétition", a-t-il assuré.

"Après nos frères arabes et méditerranéens pendant la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans et les JM d'Oran, l'Algérie est heureuse d'accueillir nos frères africains à l'occasion de ce CHAN. Le président Tebboune, qui est un grand ami de la jeunesse et du sport, a veillé personnellement à ce que les villes d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba soient à la hauteur, pour garantir le meilleur déroulement possible de la manifestation, et nous avons appliqué ses consignes à la lettre", a-t-il encore assuré.

Zefizef a conclu en souhaitant " la bienvenue aux équipes participantes", tout en espérant que la "compétition se déroule dans le fair-play", et qu'elle offre aux spectateurs des moments de joie inoubliables.

De son côté, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a réitéré sa conviction que cette édition 2022 en Algérie sera "la plus réussie de toute l'histoire du CHAN.

"Le football est réputé pour être d'une grande efficacité, lorsqu'il s'agit de rassembler les hommes, et nous allons continuer à nous appuyer sur ce sport pour poursuivre cette quête, pas uniquement entre les peuples d'Afrique, mais avec tout le reste du monde" a-t-il espéré.

Motsepe a tenu à remercier le Président Abdelmadjid Tebboune, le Premier Ministre Aïmene Benabderrahmane, le Gouvernement algérien, ainsi que le peuple algérien pour leur accueil chaleureux, et surtout pour "leur engagement" dans la réussite de cet évènement.

Le président de la CAF a tenu à remercier également le premier responsable de la Fifa, Gianni Infantino, pour son soutien au football africain et ses efforts pour contribuer à son développement.

Motsepe a conclu en souhaitant "bonne chance aux équipes engagées dans ce CHAN".