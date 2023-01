Afrique: CHAN-2022 en Algérie - Consolider les voies de communication et du vivre-ensemble entre Etats et peuples d'Afrique

ALGER — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé vendredi soir, que l'Algérie entendait, à travers l'organisation de la 7e édition du Championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux "CHAN 2022", consacrer les valeurs de coopération et d'échange culturel et civilisationnel, en consolidant les voies de communication et du vivre-ensemble entre Etats et peuples africains.

M. Benabderrahmane qui donnait le coup d'envoi du championnat "CHAN2022" au Stade "Nelson Mandela" à Baraki, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que l'Algérie entendait, à travers l'organisation de ce championnat, "consacrer les valeurs de coopération et d'échange culturel et civilisationnel, en vue de consolider les voies de communication et du vivre-ensemble entre Etats et peuples de notre continent", tout en mettant l'accent sur la contribution du sport au renforcement des valeurs de solidarité et de paix.

M. Aïmene Benabderrahmane a fait part de sa joie de voire le grand public sportif venir des quatre coins du pays et les représentants de pays africains frères et amis qui sont là, "pour partager la noblesse d'écrire en lettres d'or des moments historiques qui concrétisent les valeurs du sport, de la communication culturelle et civilisationnelle entre nos peuples qui ont partagé l'histoire et qui se solidarisent aujourd'hui pour construire un avenir prometteur pour une génération africaine artisane du développement et de la paix".

Il a en outre souligné le souci de l'Etat algérien de réunir tous les moyens humains et matériels, aux fins d'assurer le succès de ce rendez-vous footballistique africain, d'autant que "les wilayas d'Alger, de Constantine, d'Oran et de Annaba se sont parées de leur richesse civilisationnelles, de leur histoire profonde et de leur diversité culturelle, artistique et naturelle pour accueillir leurs hôtes dans des conditions qui leur garantiraient confort et bien-être".

Le Premier ministre a, en outre, évoqué les associations et les jeunes volontaires au service des visiteurs, lesquels ont donné "une belle image des valeurs de la société algérienne connue pour son hospitalité, sa solidarité et l'accueil chaleureux".

M. Benabderrahmane a également rappelé l'inauguration par le président de la République du nouveau stade de Baraki, baptisé du nom du dirigeant africain "Nelson Mandela", "l'ami de l'Algérie et de toutes les causes de libération de par le monde. Homme de principes et de valeurs qui lui ont valu le Prix Nobel de la paix", a-t-il ajouté affirmant que "le fait de baptiser le stade de son nom atteste d'une symbolique d'extrême importance pour la conscience collective des peuples africains".

"Le choix de cette appellation confirme notre enracinement africain et notre fidélité à nos frères et amis du continent africain et rappelle notre authenticité et notre souci de faire prévaloir l'unité et les intérêts des nations africaines", a ajouté le Premier ministre.

M. Benabderrahmane a enfin indiqué que "l'Algérie est honorée d'accueillir ce championnat et souhaite la bienvenue aux participants de tous les Etats africains présents", exprimant son vœu que les stades devant abriter les rencontres du CHAN-2022 "soient témoins de l'émergence de brillants talents sportifs qui renforceraient l'engouement pour cette compétition", tout en remerciant la Confédération africaine de football (CAF) pour "la confiance en la capacité de l'Algérie d'organiser ce rendez-vous sportif".