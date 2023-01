Cameroun: Notre top 3 des réalisations du cinéma camerounais

Longtemps resté silencieux et sans intérêt sur la scène internationale, le Cameroun a connu un grand réveil sur le plan culturel ces dernières années. Cela s'est remarqué aussi bien au niveau de la musique que dans le secteur du cinéma. Les productions camerounaises ont fait la une des grands médias à l'échelle continentale et mondiale. Découvrez dans cet article une sélection des meilleurs films/séries TV made in Cameroun.

1. Madame Monsieur

Cette série TV typiquement camerounaise a été réalisée par Ebenezer Kepombia. Ce dernier est parvenu à réunir les meilleurs acteurs du cinéma 237, c'est ce qui explique l'engouement qu'elle a suscité. C'est un film à succès qui a scotché plus d'un spectateur à la tv au quotidien.

La première saison a été publiée en 2020 et depuis, deux autres saisons sont déjà diffusées pour le bonheur des téléspectateurs. Cette série a remporté de nombreux prix, en l'occurrence le prix de la meilleure série TV au Canal d'or et le prix de meilleur décor de série TV.

Madame Monsieur, comme son nom le laisse pressentir, met en scène de jeunes couples confrontés à divers problèmes récurrents en milieu africain. Ce sont notamment la jalousie, la trahison, l'infidélité, la stérilité et la sorcellerie. Ce film dévoile le dessous des foyers et ceux-ci s'y identifient plus facilement comparativement aux séries Novelas qui sont loin de notre modèle sociétal.

2. Les secrets de l'amour

La série " Les secrets de l'amour " est une idée originale du réalisateur camerounais Benjamin Eyaga. Elle est assez récente (diffusée en 2021), mais a de quoi faire parler d'elle. Elle a été sélectionnée lors de maints événements de grande envergure comme VUES D'AFRIQUE à Montréal au Canada.

Dans ce film, le jeune Billy était l'assistant personnel de son père dans la gestion de l'entreprise familiale. Aux yeux du public, ce n'est qu'une société qui commercialise des solutions technologiques, mais la réalité était tout autre. Les Mangas trafiquaient des objets prohibés et c'était la source de leur fortune.

Soucieux de consolider sa position de privilégié, le richissime homme d'affaires ne lésine pas sur les moyens. Il décide d'arranger un mariage entre son fils Billy et Kimberly, la fille d'un partenaire très influent. C'était sans compter que Billy rencontre l'amour en la personne de Mélanie, ce qui le poussa à annuler son union avec Kimberly qui jure de se venger. C'est alors que commencent les péripéties.

3. Conséquences tribales

Cette œuvre co-réalisée par Blaise Ntedju et Elvis Noulem est sortie officiellement en 2014. C'est une série dramatique qui reflète le quotidien de la société africaine en général, et celle du Cameroun en particulier. C'est l'histoire de deux jeunes épris d'amour l'un pour l'autre. Cependant, la mère d'Yvan n'entend pas voir cette union se concrétiser.

En effet, elle souhaite que son fils épouse une femme de sa tribu qui assume les traditions. Malheureusement, Eugénie, la fiancée du jeune homme, ne satisfait pas ces critères et est traitée d'opportuniste par sa belle-mère. Très tôt, cette dernière branle un tas de stratégies aussi tordues les unes que les autres pour empêcher les deux amoureux de se marier. Le succès de ce film est lié au fait qu'il révèle au grand jour les divisions tribales et la ségrégation présente au Cameroun.