Cameroun: Ouverture des Inscriptions et Règlement pour le Prix AGAU de Littérature 2023

Le " Prix AGAU de littérature " est créé dans le but de détecter, d'honorer et de promouvoir des nouvellistes, des auteurs d'ouvrages pratiques, autobiographiques, biographiques, des romanciers, essayistes, poètes et dramaturges, les talents littéraires ... en Afrique et dans la diaspora, dont les œuvres non encore publiées (seules les œuvres inédites sont autorisées à participer au Prix AGAU de Littérature 2023) peuvent fortement marquer l'Afrique, contribuer à son développement et à la création d'un imaginaire idéal ou sont à même d'avoir un impact majeur sur le continent.

En ce qui concerne le Prix, au-delà du Prix en numéraire, notre objectif majeur est de présenter les meilleures œuvres sélectionnées aux maisons d'édition partenaires, pour une édition à compte d'éditeur. Pour information, nous avons réussi à trouver des éditeurs pour chacun des cinq finalistes, non encore édités, de l'édition 2022. Le lauréat a également reçu un Prix en numéraire de la part de l'OIF (BRAO/POF).

Les ouvrages des finalistes de 2022 seront disponibles pour le public en Avril 2023.

Règlement du Prix AGAU de Littérature 2023 : https://bit.ly/PrixAGAUdeLitterature

Deadline pour s'inscrire : 30 Mars 2023 à minuit.