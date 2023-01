Sénégal: Opération de sécurisation à Touba - Antoine Félix Abdoulaye Diome aux trousses des malfrats

L'Etat ne faiblit point dans sa volonté d'accroître la sécurité au niveau de la ville dainte de Touba. Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 janvier 2023, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Antoine Félix Abdoulaye Diome y a dirigé une vaste opération de sécurisation.

En compagnie des forces de l'ordre (Police et Gendarmerie), le premier des flics du pays a fait l'itinéraire: rond-point Touba Fall, rond-point Dara Djolof, rond-point Ndindy, poste de contrôle de Touba Khaïra, Elton Mbacké et entrée Mbacké via Diourbel. Une opération vivement appréciée par les populations qui se heurtent souvent à la loi des malfaiteurs de tout acabit.

Rappelons que des cas de meurtres, de braquages, etc. étaient devenus récurrents au niveau de la capitale du Mouridisme. Pour mettre fin à ce phénomène, le Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké, a, récemment, demandé la dissolution de la police religieuse " Safinatoul Aman " et adoubé, en même temps, les forces de l'ordre telles que la Police et la Gendarmerie au niveau de la cité religieuse de Bamba.