Soudan: La conférence sur le démantèlement du régime du 30 juin conclut ses sessions

Khartoum — La Conférence sur la feuille de route pour renouveler le processus de démantèlement du régime du 30 juin a conclu hier des sessions dans la salle de l'amitié.

Le porte-parole officiel de la phase finale du processus politique, l'ingénieur Khalid Omar Youssif, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue, vendredi que la conférence a traité de tout ce qui concerne l'établissement d'une nouvelle feuille de route pour le démantèlement du régime du 30 juin, qui comprenait la législation, les politiques, les mécanismes, responsabilisation, domaines, normes, règles et procédures de renouvellement.

Au cours de la conférence, huit groupes de travail clés ont été présentés, qui ont traité de la corruption et de l'autonomisation pendant une période de trois décennies et des dimensions politiques, médiatiques et économiques du démantèlement du régime du 30 juin, avec la participation d'un certain nombre de spécialistes et d'experts, ainsi que ainsi que des juristes, des politiques, des professionnels, des syndicalistes et la société civile.

la conférence a traité des mécanismes de mise en œuvre du processus de démantèlement, des institutions ciblées, du mécanisme des médias, de la participation des citoyens, de la corruption et de la récupération des biens et des fonds pillés en interne et en externe en plus des procédures et recours liés à l'état de droit dans le processus de démantèlement.

Les documents de travail traitaient des normes internationales, des principes directeurs et des options dans le processus de démantèlement à l'aide des expériences africaines et de ses relations avec la corruption et la récupération des biens et des fonds pillés.