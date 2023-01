Soudan: Al-Burhan informé de la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud

Juba — Le président du Conseil de souveraineté de transition, le Lieut-Gén. Abdel Fattah Al-Burhan a été informé des progrès de la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé au Soudan du Sud.

Lors de sa rencontre, jeudi à Juba avec le premier vice-président de la République du Soudan du Sud, le Dr Riek Machar, et le vice-président, le Dr. Hussein Abdel-Bagi, séparément, Al-Burhan a souligné la nécessité pour toutes les parties de parvenir à un consensus afin d'établir la sécurité et la stabilité au Soudan du Sud, en particulier après la prolongation de la période de l'accord de deux années supplémentaires, louant les efforts de toutes les parties à l'accord et leurs efforts continus pour réaliser la paix au Soudan du Sud, appelant à la nécessité de poursuivre les efforts pour mettre en œuvre tous les dispositions relatives à l'accord.

Pour leur part, le premier vice-président et le vice-président de la République du Soudan du Sud ont affirmé leur attachement à la sécurité et à la stabilité du Soudan du Sud et à la mise en œuvre des dispositions signées dans l'accord de paix. Toutes les parties à parvenir à la stabilité, ce qui se reflétera positivement sur la sécurité et la stabilité de la région.

Ils ont exprimé leur appréciation des efforts déployés par le Gouvernement soudanais pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix dans le sud, en sa qualité de garant et de superviseur de l'accord, affirmant le sérieux et l'engagement de toutes les parties à parvenir à la stabilité, qui aura une incidence positive sur la sécurité et la stabilité de la région.