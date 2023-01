Sénégal: Sédhiou - Tragédie meurtrière à Sikilo sur la route de Kaffrine - le Khalife général de Sibicouroto présente ses condoléances et exhorte à la sécurité

Avec un dernier bilan macabre qui fait état de 41 morts, dans l'accident de la route qui a mis en cause deux bus à Sikilo, près de Kaffrine, le Khalife général de Sibicouroto Charifoucounda, dans l'Ouest de Sédhiou, a rendu public un communiqué dans lequel il présente ses condoléances aux familles éplorées et à tout le Sénégal. Chérif Moulaye Aboubakr Aïdara invite les populations à accepter la volonté d'Allah, le Tout Puissant Miséricordieux, mais aussi à formuler des prières pour la paix, la sécurité et la prospérité au Sénégal.

Dans un communiqué parvenu à notre Rédaction hier, jeudi 12 janvier, le Khalife général de Sibicouroto Charifoucounda, dans l'arrondissement de Djibabouya, près de Marsassoum, s'est incliné devant la mémoire des victimes de l'accident le plus meurtrier de l'histoire de la circulation routière au Sénégal. "Suite à la catastrophe routière survenue à Sikilo près de Kaffrine, qui a plongé tout le pays dans une grande émotion et la douleur tôt dans la matinée du dimanche 08 janvier 2023, causant plusieurs dizaines de pertes en vies humaines et des blessés graves, Chérif Moulaye Aboubakr Aïdara, Khalife général de la famille de Chérif Sidou Al Jalil Aïdara de Sibicouroto Charifoucounda, dans la région de Sédhiou et sa communauté, présentent leurs condoléances à la nation sénégalaise éprouvée dans son entièreté, le Chef de l'Etat et son gouvernement et particulièrement les familles directement affectées", a écrit Chérif Bachir Aïdara, le porte-parole de la famille Aïdara de Sibicouroto.

Le Khalife général rappelle que le bon musulman accepte et se soumet au décret Divin, quel qu'il soit. En conséquence, lit-on dans le document, "nous acceptons la volonté du Tout Puissant, malgré les pertes tragiques". Aux défunts et blessés en cours de traitement dans les structures de santé, le Khalife général de Sibicouroto Charifoucounda, Chérif Moulaye Aboubakr, a formulé des prières ardentes à leur endroit. "Nous prions pour le repos de leurs âmes et que Dieu leur accorde Son Firdaws (paradis céleste) et prions aussi pour un prompt rétablissement des dizaines de blessés graves qui sont actuellement dans les structures de santé".

Enfin et toujours sous la signature de Chérif Bachir Aïdara, le porte-parole de la famille, le Khalife général invite tous les citoyens, surtout les musulmans, à la lecture du Coran et la multiplication des prières sur le Sceau des Prophètes Mouhamad (SAW - paix et salut sur Lui). "Nous prions pour la paix, la sécurité et la prospérité pour le Sénégal", conclut-il.