Ile Maurice: Commission Caunhye - Ameena Gurib-Fakim en Cour suprême lundi

Les tracasseries de l'ancienne présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, n'en finnissent pas. Sa demande pour une révision judiciaire du rapport de la commission d'enquête Asraf Caunhye sera mentionnée le lundi 16 janvier devant la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul.

L'action d'Ameenah GuribFakim est dirigée contre le président Asraf Caunhye et ses deux assesseurs, nommément les juges Nirmala Devat et Gaitree Jugessur-Manna en présence de l'Attorney General, de la secrétaire de la commission, Premila Sinnathambi-Gopynauth, et du secrétaire du président de la République.

Dans un affidavit juré le 11 janvier 2023 et portant la signature de l'avoué Pazhany Thandarayan, Ameenah Gurib Fakim, qui fêtera ses 64 ans le 17 octobre prochain, rappelle les faits de cette affaire. Le rapport de la commission d'enquête a été rendu public le 2 seprembre 2022. Mais l'ancienne présidente a pris connaissance de ce rapport 14 jours après, soit le 16 septembre 2022.

Du 18 au 23 septembre 2022, elle était en voyage à Londres où elle a recu le 'Global Impact Award'. L'ancienne présidente de la République était à Dubaï du 3 au 6 octobre 2022 pour donner une conférence intitulée "African Business and Social Responsibility". Elle a également assisté du 15 au 22 octobre 2022 au World Food and Science Advisory Committee of the Foods and Agriculture Organisation à Rome.

Elle a effectué son dernier voyage du 7 au 12 novembre 2022. Elle a assisté à la conférence de l'African Union consacrée à la violence conjugale au Sénégal.

Ameenah Gurib-Fakim a indiqué que le dossier des travaux de cette affaire n'était pas disponible et que des recherches ont dû être effectuées pour récupérer tous les articles de presse et coupures des articles la concernant. Elle précise que la demande d'une révision judiciaire a été faite "with requiste promptness on 30 November 2022".