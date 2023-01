Tchad: L'inquiétude des populations face à la création d'une zone économique spéciale

Au Tchad, le projet de création d'une zone économique spéciale dans la province du Logone-Occidental, dans le sud du pays, inquiète les habitants. Créées pour inciter les investisseurs à s'implanter dans le pays, les zones économiques spéciales sont des espaces bénéficiant des facilités fiscales et douanières.

L'annonce de la création d'une zone économique dans le Logone-Occidental, la plus petite des provinces et la plus densément peuplée du Tchad, a suscité des inquiétudes chez les populations.

Joint par RFI, Mbaïdesmel Djionadji, porte-parole de la plateforme chargée de la Défense des populations, estime que le déficit d'information est la principale cause du malentendu : "Nous sommes arrivés à faire des déclarations, suite à un projet d'industrialisation à quelques 20km de Moundou. Quand on l'a appris, on s'est rapprochés des parents de la zone. Eux aussi sont sous-informés que leurs champs seront arrachés pour être donnés à une organisation, à la société Olam-Arise. "

" Nous avons les lois de la République du Tchad et il y a des préalables. Cela n'est pas le cas. Il y a la loi 14 qui fait obligation d'une étude d'impact environnemental et socio-économique. Il va falloir qu'on explique à la population qu'on veut lui arracher ses champs et quel serait leur sort. De tout cela, il faut que la population soit informée. C'est le fait de ne pas respecter les procédures, c'est cela qui nous inquiète ", insiste Mbaïdesmel Djionadji.

