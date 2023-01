Togo: Une jonction Habia-Tchatchikpi-DMK pour un nouveau départ à Kodjindji !

Un rapprochement pour faire les choses autrement ? C'est la grande interrogation de ces dernières jours vu le rapprochement en cours et dont les acteurs disent ouvrir les bras aux autres acteurs de cette opposition togolaise pour une nouvelle unicité pour relancer la lutte politique.

Face à la presse ce jour, le duo Nicodème Habia-Tchatchikpi et leur partenaire de la DMK

(Dynamique Monseigneur Kpodzro), après avoir revisité l'histoire politique du pays, avec le crime de l'assassinat du premier président Togolais, feu Sylvanus Olympio, le 13 Janvier 1960 (les 60 ans commémorer hier 13 Janvier 2023), ont jeté les bases d'une nouvelle relance de la lutte qui semble s'enliser.

S'ils jugent qu'il faut une lutte sincère et de personnes engagées et faisant montre d'abnégation, Habia-Tchatchikpi-DMK ont indiqué exiger *l'unicité de l'opposition*. Seront-ils entendus ?

En tout cas, ils restent convaincus que c'est la voie royale pour *arracher la libération de tous les détenus politiques et d'opinion qui croupissent dans les geôles du régime RPT/UNIR, la signature d'une amnistie générale, permettant à un retour paisible de tous les exilés et réfugiés politiques un Togo* et enfin, *les assises nationales inclusives et la tenue d'une transition politique digne de ce nom*. Pour ces acteurs de l'opposition togolaise, ce sont les voies et moyens pour *ouvrir La porte d'une refondation nationale et la sortie honorable de la longue et grave crise sociopolitique qui a mis à genoux* le Togo.

Ils ont situé ce rapprochement ou cette volonté d'union en naissance dans la dynamique d'une recherche du *plus petit dénominateur commun* dans des préalables effectués ces derniers temps.

Et promet Naboudja Bouraima, porte-parole de la DMK, *2023, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est le nouveau départ ce soir à Bè Kodjindji*, allusion faite au meeting que la DMK organisé ce Samedi à Lomé et dont les acteurs sociopolitiques Habia et Ouro-Djikpa Tchatchikpi, viennent en soutien.