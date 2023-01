Cote d'Ivoire: Stratégie nationale 2021-2025 de la sécurité routière - Le Président Ouattara demande une accélération de la mise en œuvre

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a demandé le 12 janvier 2023, plus de célérité au gouvernement dans son plan de sécurisation et fiabilisation des routes ivoiriennes, et de la mobilité des personnes et des engins.

Sur son compte Twitter, le Chef de l'État a réitéré ses condoléances aux parents des morts et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés enregistrés, récemment, dans plusieurs accidents graves de la circulation pour donner ces instructions au chef du gouvernement, Patrick Jérôme Achi.

"A la suite des graves accidents de la circulation survenus, récemment, dans plusieurs localités de notre pays, j'ai réitéré mes condoléances aux familles endeuillées ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés... et j'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre des Transports à l'effet d'accélérer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de sécurité routière 2021 - 2025, notamment les volets sensibilisation et répression", a posté le Chef de l'exécutif ivoirien.