Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Janvier 2023

Sénégal : Après l’accident meurtrier de Sikilo-Retrait d’une mesure à peine adoptée

Le gouvernement sénégalais a rapidement révisé l’une des mesures fortes prises après l’accident de bus qui a fait des dizaines de morts le 8 janvier2023, et dont un certain nombre ont été décriées comme inapplicables par les professionnels du transport. Après la collision entre deux bus qui a fait 41 morts, selon le dernier bilan officiel, le 8 janvier à Sikilo (Centre), le gouvernement a annoncé mardi 10 janvier une vingtaine de dispositions. L’accident est considéré comme le plus grave des dernières années sur les routes réputées meurtrières du pays. Plusieurs mesures ont directement frappé les transporteurs. Parmi elles, le gouvernement avait décidé d’interdire la pose de porte-bagages sur les toits des bus, et d’ordonner le démontage des porte-bagages existants. Mais les professionnels ont mal pris cette résolution rendant leur travail quasiment impossible, selon eux. Les bus sont communément transformés pour accroître leur capacité et équipés de porte-bagages souvent surchargés au point, parfois, de menacer la tenue de route. (Source : Jeune Afrique)

Guinée : Classe politique- Alpha Condé donne de ses nouvelles

Renversé par le Colonel Mamadi Doumbouya en septembre 2021, Alpha Condé semble avoir trouvé refuge en Turquie où il avait été autorisé à se rendre pour des raisons humanitaires. Depuis Ankara, capitale de la Turquie, l'ex président guinéen Alpha Condé a donné de ses nouvelles à travers la publication d'images de lui, visiblement en forme. Joint par Apa, un de ses anciens collaborateurs estime qu'il y a un lien entre l'apparition de l'ancien chef de l'État guinéen et certaines rumeurs le donnant pour gravement malade. Président de la Guinée du 21 décembre 2010 au 05 septembre 2021, Alpha Condé a quitté la Guinée le 21 mai dernier, pour Istanbul (Turquie) sous la bénédiction de la junte. Pour justifier sa décision, le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) avait évoqué des « raisons humanitaires ». Depuis, Alpha Condé vit au pays de Recep Tayyip Erdogan. (Source : Apanews)

Côte d’Ivoire : Université Fhb de Cocody- Un étudiant retrouvé pendu sur un campus

L'étudiant, en Master 1 de physique chimie, a été retrouvé pendu ce samedi 14 janvier 2023 au deuxième étage du Bâtiment U du campus de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nommé Ibrahim Diabaté, il était inscrit en Master 1 de physique chimie à l'Université Félix Houphouët-Boigny, la plus grande université publique du pays. L'évènement a créé l'émoi au sein de la communauté estudiantine. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit un jeune homme, torse nu, suspendu sur une corde, au deuxième étage du Bâtiment U du campus de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce drame survient après le décès d'un étudiant en Licence 1 de Mathématiques-Informatique, Ange Jaurès Gnobrongi Gnaly, dont le corps sans vie a été découvert, le mardi 10 janvier 2023, à la suite d'une partie de baignade dans la piscine de l'Université Houphouët-Boigny de Cocody. (Source : presse locale)

Burkina Faso : Situation nationale- La Conférence épiscopale disposée à accompagner la Transition

Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu, ce vendredi 13 janvier 2023, en audience, une délégation de la Conférence épiscopale Burkina Faso-Niger conduite par son Vice-président Monseigneur Gabriel SAYAOGO.Cette audience a été une opportunité d’échanges avec le Chef de l’État sur la vie de la Nation, selon Mgr Gabriel SAYAOGO. « Le Président de la Transition nous a expliqué la situation actuelle de notre pays et nous avons demandé que le Seigneur tout-puissant donne la paix au Burkina Faso », a déclaré le Vice-président de la Conférence épiscopale Burkina Faso-Niger à l’issue de l’entretien avec le Chef de l’État.Les représentants de l’Église catholique ont exprimé leur disponibilité à accompagner le Chef de l’État dans sa mission et imploré Dieu afin que tous les Burkinabè travaillent main dans la main, dans la cohésion, dans l’accueil mutuel pour construire le Burkina Faso dans un développement vrai et durable. (Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso)

Rdc : Attaques en Utiri- Plus de soixante morts en une semaine

Plus de 60 personnes ont été tuées dans différentes attaques de groupes armés entre le 8 et le 13 janvier 2023, dans le nord-est de la Rdc, dans la province de l’Ituri. Vingt-quatre corps ont été retrouvés les 8 et 9 janvier après des attaques de représailles attribuées à la Codeco (Coopérative pour le développement du Congo), un groupe armé de plusieurs milliers d’hommes qui revendique protéger la population Lendu face à la communauté Hema et à l’armée nationale en Ituri. Joint par téléphone par l’AFP, le chef militaire de la Codeco, Désiré Londroma, reconnaît la paternité de ces attaques « pour venger la mort » d’un enseignant Lendu tué selon lui dimanche par des miliciens Hema.( Source : Jeune afrique.com)

Congo Brazza : Recherche de la paix - « La paix en Libye freinerait le drame des migrants », Denis Sassou N’Guesso

En tant que, président du Comité de haut niveau de l’UA sur la résolution de la crise en Libye, le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso, a accordé une interview au journal Le Figaro le 12 janvier 2023 sur la sécurité en Afrique. Selon le site Adiac Congo, à la question de savoir s’il a l’espoir de mettre fin à la guerre civile en Libye, le président de la République du Congo et du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, Denis Sassou N’Guesso, a répondu : « Sur place, les populations ne demandent que cela, car elles sont épuisées. J’ai bon espoir que la conférence interlibyenne de réconciliation se tienne avant l’été prochain et que, dans la foulée, des élections puissent être organisées, débouchant sur les résultats acceptés par toutes les parties ». (Source : Journal de Brazza)

Maroc : Maroc-Israël- Ouverture d’une mission commerciale au Maroc en 2023

« Opportunities in the Israëli Market » est l’intitulé du webinaire organisé par l’association marocaine des exportateurs (ASMEX), en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), le mardi 10 janvier 2023, avec la participation du Bureau de liaison israélien au Maroc, le ministère marocain de l’Industrie et du commerce, et la Fédération des Chambres de Commerce israéliennes. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’accompagnement dédiée aux entreprises membres de l’ASMEX afin d’observer de plus près les différentes opportunités d’investissements et d’exportations que présentent les deux pays sur divers domaines, notamment, l’agroalimentaire, les textiles, la pêche maritime, la santé, la sécurité, l’industrie. Ce webinaire sera suivi d’une mission B2B à Tel-Aviv du 27 février au 1er mars prochains afin de permettre aux donneurs d’ordres et aux opérateurs israéliens de se rencontrer et nouer des partenariats win-win. (Source : Hespress)