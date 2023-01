Libye: Processus de paix - Le pré-dialogue inter-libyen s'achève sur une note positive

Les participants réunis à Tripoli, du 8 au 12 janvier, ont salué une fin heureuse des travaux ouvrant la voie à l'organisation, dans les semaines à venir, de la conférence de réconciliation nationale devant conduire aux élections générales en Libye.

Venus des quatre coins du pays et de toutes les composantes politiques, militaires, civiles et traditionnelles libyennes, les délégués à la réunion préparatoire des assises nationales de réconciliation assistés par les facilitateurs de l'Union africaine (UA) et de l'Organisation des Nations unies (ONU) sont parvenus à la conclusion que les élections générales inclusives sont la seule voie de sortie de crise en Libye.

La concrétisation de toutes les promesses faites à l'occasion de ce pré-dialogue passe par l'accomplissement d'un certain nombre de préalables, a estimé le Pr Mohamed El Hacen Lebatt, directeur de cabinet du président de la Commission de l'UA. Des délégations devront ainsi être dépêchées dans tout le pays et à l'extérieur pour vulgariser les conclusions de cette réunion avant la mobilisation de la logistique nécessaire à la tenue de la conférence dans la capitale du pays.

Saluant le succès de ce conclave, le représentant du secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Bathily, a renouvelé le soutien de l'organisation internationale à la médiation africaine conduite par le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, dans le cadre du comité de haut niveau sur la Libye. C'est un motif de satisfaction pour les Libyens appelés à se faire violence pour mener à son terme le projet de retour à la paix qui échappe à leur pays après plus d'une décennie de déchirements.

Le 8 janvier, au nom du président du comité de haut niveau, le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, suppliait les parties libyennes de se tourner résolument vers l'avenir et prendre date avec l'histoire. La réconciliation nationale et les élections générales organisées de façon consensuelle et inclusive sont, insistait-il, le préalable à la stabilité et au développement de la Libye.

Le fait que tous les mouvements impliqués dans la crise aient accepté de se retrouver dans la capitale Tripoli, autour du chef du Conseil présidentiel Mohamed Al-Menfi, est un signe que le message d'unité passe. Prévue dans quelques mois, la conférence de réconciliation devra baliser le chemin vers les lendemains meilleurs pour la Libye, mais aussi pour le continent fortement traumatisé par le désordre qui s'est installé dans ce pays depuis 2011.

Dans une interview au "Figaro"*, le président Denis Sassou N'Guesso faisait à juste titre le lien entre la situation chaotique en Libye et le drame des migrants. D'où l'appel lancé à la communauté internationale d'apporter son entier soutien à la médiation de l'Union africaine.

*Le Figaro-n°24383, du 12 janvier 2023, p.7.