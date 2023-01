Congo-Brazzaville: Vie des partis - Tony Bolamba démissionne de l'AFDC

L'ex-gouverneur de l'Equateur, Tony Cassius Bolamba, n'est plus membre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC), mais aussi du regroupement politique AFDC-A. C'est dans une récente correspondance militée le 10 janvier depuis Washington où il séjourne et adressée à Bahati Lukwebo, président et autorité morale de ces deux plateformes politiques, que cet acteur politique a officiellement annoncé sa démission, après l'avoir fait de manière laconique sur son compte Twitter.

Jusque-là secrétaire national en charge de stratégies politiques de l'AFDC, Tony Bolamba croit avoir de bonnes raisons de prendre ses distances vis-à-vis de ce parti politique où il ne semble plus se retrouver en termes de valeurs et de principes qu'il a toujours défendus. " (... ) Par principe et mes valeurs acquises, je ne suis et ne serai jamais partisan du népotisme ni du tribalisme, ni de la xénophobie dans mes démarches ", écrit-il. Il a rappelé qu'il a toujours privilégié les compétences tout en rejetant catégoriquement l'obscurantisme et le favoritisme dans la gestion de la République.

" Après plusieurs faits constatés au sein de notre famille, ne trouvant plus mes principes ni mes valeurs, je décide avec effet immédiat de prendre congé de notre parti et de notre regroupement dès ce vendredi 13 janvier 2023 ". Ces mots de l'ex-gouverneur de l'Equateur résument son état d'esprit à l'heure où il quitte le navire AFDC, conscient des conséquences qui pourraient en résulter sur le plan fonctionnel.

Il nuance cependant en disant que son départ ne met pas fin au soutien qu'il apporte au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'Union sacrée de la nation dont il reste membre et cadre actif. " Je laisse notre parti en possession de toutes ses capacités des compétences au service de la République et de notre population devant tous les défis qui nous attendent ", a indiqué Tony Bolamba, ajoutant avoir laissé le parti en position de force au regard de son positionnement au sein des différentes institutions du pays.

Cette correspondance lui a, par ailleurs, donné l'occasion de rappeler son parcours politique au sein de l'AFDC avec une débauche d'énergie à la mesure de son engagement à servir sa cause, en tout temps et en tout lieu. Homme loyal et des principes, Tony Bolamba quitte l'AFDC avec le sentiment du devoir accompli, convaincu d'avoir rempli ma mission en tant que secrétaire national chargé des Stratégies politiques.