Congo-Kinshasa: Mines - La RDC a expédié son premier lot d'or équitable vers les Émirats arabes unis

Le partenariat entre l'État congolais et les Emirats arabes unis est en passe de produire ses premiers effets dans le secteur minier. Le 13 janvier a eu lieu, à la cité de l'Union africaine, la première expédition d'or équitable, par la République démocratique du Congo (RDC) vers les Emirats arabes unis par le biais de leur nouvelle société de droit congolais, Primera Gold DRC.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit là d'un tournant historique dans les relations entre les deux pays avec, à la clé, la vente d'un premier lot d'or issu du commerce équitable. L'accord précité a l'avantage de garantir des bonnes conditions de travail et de vie aux creuseurs artisanaux vivant dans l'Est du Congo. Ceux-ci pourront dès lors avoir directement accès au partenaire, sans intermédiaire, devenant ainsi partie prenante au processus. Plus concrètement, Primera Gold garantira un salaire décent aux creuseurs, va leur assurer un revenu régulier ainsi que l'accès aux soins de santé et l'éducation pour leurs familles. Cela, à en croire les experts, fait partie des exigences qu'imposent les règles du commerce équitable fondé sur le principe "gagnant-gagnant".

À cela s'ajoute le fait que ce nouveau système d'exploitation de l'or permet de renforcer le partenariat économique direct entre les deux parties et de lutter contre l'influence des groupes armés qui sèment la violence et la désolation dans cette partie de la RDC depuis des décennies. Enfin, cet accord sur l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement équitable en or entre les deux parties se veut un exemple concret du partenariat diplomatique, économique et commercial qui les lie désormais dans l'intérêt de leurs peuples respectifs. Voilà un schéma économique avec un partenariat pour réduire très sérieusement la contrebande d'or et faire profiter à la population congolaise les fruits de ses minerais.