Congo-Brazzaville: Journées portes ouvertes - Faire d'Ignié un pôle économique durable

La localité de Mandiélé, dans le département du Pool, accueille du 13 au 15 janvier la première édition des journées portes ouvertes sur les projets socioculturels, économiques et de développement communautaire du district d'Igné.

Organisées par l'Association de mobilisation des partenaires techniques et financiers engagés pour l'Afrique (Amptfea) en collaboration avec les communautés de base, les assises d'Ignié regroupent une centaine de participants venus, entre autres, de Brazzaville, Ignié, Maloukou. Placées sur le thème " Ignié face aux financements nationaux et internationaux, quelles opportunités pour les communautés rurales ? ", ces journées se déroulent avec l'appui des ambassades de France et de l'Allemagne ainsi que de l'Ordre de Malte.

L'objectif principal étant de développer un esprit de dévouement et d'engagement de construire une chaîne de valeurs aimant des financements d'appui aux projets de dynamisation des économies communautaires et locales dans le district d'Igné en général, et en particulier dans la zone de Maloukou et Mandiélé. Selon le député de la circonscription électorale unique d'Ignié, Ernest Vianney Enko Mbalawa, le lancement de cette activité marque un nouveau décollage dans la vie de l'Amptfea dont il a la charge de diriger.

" Au regard de la dextérité et des visions axées sur le résultat de ses actions, elle gagnerait, selon mon appel, à se positionner comme un acteur stratégique privilégié dans la mise en œuvre des projets de développement communautaire, dans mon ambition de faire du district d'Ignié une banque communautaire des projets et un pôle économique communautaire durable ", a-t-il rappelé.

Il a aussi déclaré que le développement communautaire est un excellent pôle stratégique de développement du Congo surtout pour la sous-préfecture d'Ignié qui a un potentiel économique. Il a, par ailleurs, salué la présence à ces assises des représentants des ministères en charge du Développement durable et du Tourisme.

En effet, les participants vont pendant trois jours suivre des exposés qui seront développés par des experts en la matière, portant, entre autres, sur les projets de développement du district ainsi que les prospectives sur leur financement et échanges sur le passage à l'échelle des journées portes ouvertes. " Nous sommes dans la zone économique spéciale, ces journées sont les bienvenues non seulement pour la population de cette localité mais aussi d'Igné en général, voir de la République. Pendant ces trois jours, en partenariat avec les experts, il y aura des thèmes qui seront développés pour apprendre aux groupements afin que ces derniers puissent s'imprégner de la problématique et maîtriser les différentes procédures pour la recherche des financements tant nationaux qu'internationaux ", a conclu le président de l'Amptfea, Ernest Vianney Enko Mbalawa, précisant que la priorité sera accordée à l'agriculture, d'autant plus que la terre d'Ignié est fertile.