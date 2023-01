Algérie: CHAN-2022 - Les premiers hôtes d'Oran se sentent déjà comme "chez eux"

ORAN — Les premières délégations africaines, arrivées à Oran à l'occasion de la 7e édition du championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football des joueurs locaux, expriment déjà leur satisfaction quant aux conditions marquant l'organisation de cette épreuve continentale.

Les hôtes d'El-Bahia sont d'ailleurs unanimes à mettre en exergue les moyens déployés par les autorités publiques et locales pour leur assurer un agréable séjour, et surtout les mettre dans les meilleures dispositions possibles afin de hisser le niveau de la compétition.

L'entraineur des "Lions indomptables", Alyoum Saydou, a abondé dans le même sens: "Nous sommes agréablement surpris par l'accueil auquel on a eu droit. On est très contents d'être ici en Algérie. L'organisation s'annonce très bien. Que la fête commence".

Même son de cloche chez le joueur camerounais Mokoukou : "On est très satisfait de l'accueil. Ca augure d'une épreuve de premier ordre. Ca nous encourage aussi à donner le meilleur de nous-mêmes, vu que toutes les conditions sont réunies pour réaliser un parcours de premier ordre. On va néanmoins négocier match par match. Ce sera difficile, mais nous comptons aller le plus loin possible dans ce CHAN", a-t-il dit.

Avant la délégation camerounaise, Oran avait ouvert les bras aux délégations de l'Angola et du Congo, les deux premières à fouler le sol de la capitale de l'Ouest du pays.

Les autorités locales et les membres du comité d'organisation du CHAN chargés du pôle d'Oran ont tout mis en œuvre pour que l'accueil des hôtes de l'Algérie soit remarquable.

Des fleurs, des dattes et du lait ont été offerts aux joueurs et leurs accompagnateurs, le tout dans une ambiance festive créée par des troupes folkloriques. Les hôtes d'Oran se sont même donnés à cœur joie à des danses au rythme de la Zorna et du karkabou.

Ambiance festive à l'aéroport Ahmed-Ben Bella

De quoi inciter à prédire un CHAN inédit, a estimé pour sa part le vice-président de la Fédération congolaise de football, José Carlos, qui s'attend déjà à ce que cette 7e édition soit "exceptionnelle".

"On ne s'attendait pas à ce que l'accueil soit de si haute qualité. Je ne peux que remercier l'Algérie pour tous les efforts déployés pour assurer la réussite de ce rendez-vous. Nous sommes très contents d'être ici à Oran, une ville réputée pour son attachement au football. Je suis persuadé que ses habitants viendront nombreux nous soutenir", a-t-il déclaré.

Quant à Manga Yaya, chef de la délégation de la sélection angolaise, la première équipe à avoir pris ses quartiers à Oran, il s'est dit tout simplement "ébahi" par l'accueil.

Pour rappel, Oran abrite, lors du premier tour, les rencontres des groupes D et E. Le premier est composé du Mali, Angola et Mauritanie, alors que le second est formé du Cameroun, Congo et Niger. La première rencontre programmée au stade du complexe olympique Miloud-Hadefi aura lieu lundi et opposera le Mali à l'Angola à 17h00.