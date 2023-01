Congo-Kinshasa: Felix Tshisekedi condamne les propos discriminatoires tenus par des membres du gouvernement

Le président de la République, Felix AntoineTshisekedi, a rappelé à l'ordre, ce vendredi 13 janvier, les membres du gouvernement sur les propos discriminatoires, de stigmatisation et d'exclusion que certains d'entre eux tiennent, lors des opérations d'enrôlement des électeurs. Le Chef de l'Etat a interpellé les membres du gouvernement en plein conseil des ministres, rapporte le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.D'après lui, Felix Antoine Tshisekedi a rappelé aux ministres que leur mission est d'être au service des Congolais sans distinction.

" Le président de la République, chef de l'Etat, a dénoncé et condamne de la manière la plus ferme, les propos discriminatoires, de stigmatisation et d'exclusion tenus dans le cadre de la sensibilisation du processus électoral, particulièrement à l'enrôlement ", a déclaré, le ministre de la Communication et des Mediaş et porte-parole du gouvernement, dans son compte rendu de la réunion du Conseil des ministres.

Selon Patrick Muyaya, " le chef de l'Etat a rappelé que la mission des membres du gouvernement, c'est d'être constamment au service des Congolais, sans distinction aucune et quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses ".

Et le Président de la République d'ajouter :

" Il est de notre devoir de prêcher par l'exemple pour préserver l'unité nationale ".