Sénégal: Dossier, Diourbel - Abdou Karim Fofana, ministre du commerce, en visite au marche Ndoumbe Diop - "Notre objectif est de l'ouvrir avant le 1er février"

Le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises (Pme), Abdou Karim Fofana, a effectué, hier vendredi, une visite au marché Ndoumbé Diop de Diourbel. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du Programme de modernisation et de gestion des marches (PROMOGEM). Le ministre chargé du Commerce, Abdou Karim Fofana, annonce que son objectif est d'ouvrir le marché avant le 1er février prochain.

Le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, accompagné de Madame Yaye Fatou Diagne, la coordonnatrice du PROMOGEM (Programme de modernisation et de gestion des marchés), a effectué une visite au marché Ndoumbé Diop de Diourbel ou un violent incendie a ravagé deux (2) cantines lundi dernier, 9 janvier 2023. "C'est un chantier important du Programme de modernisation des marches. Je suis très satisfait de constater que les travaux sont très avancés et que nous sommes dans une période de réception technique des ouvrages qui ont été réalisés. A cet effet, j'ai demandé au gouverneur de préparer une coordination pour que les finitions et les petits travaux soient terminés avant la fin de janvier. Notre objectif est d'ouvrir le marché avant le 1er février."

Le ministre demande également à tous les commerçants de se mobiliser pour sceller une entente avec l'équipe du PROMOGEM sur les modalités de gestion du marché. "Le président de la République a lancé un concept, la modernisation des marchés, qui peut se faire dans un cadre de gestion modernisée, non pas avec des délégués de marché, mais des gestionnaires de marché. Nous sommes disponibles pour accompagner tous les commerçants du Sénégal pour avoir des marches modernes. La modernisation, c'est également l'appui aux commerçants pour leur permettre d'avoir des fonds de roulement, de leur permettre d'avoir des ressources pour améliorer la qualité de leur activité. Nous y travaillons avec le PROMOGEM, avec la DER et le FONGIP."

Et il poursuit : "il y a la question de l'extension du marché. Il y a un avenant qui doit être pris en charge. Nous y travaillons, mais il y a aussi la question de l'extension des autres parties du marché qui n'ont pas fait l'objet de rénovation et qui doivent nous permettre d'obtenir des voies d'accès pour davantage sécuriser cet espace, mais permettre aussi au transport public de pouvoir circuler librement aux abords du marché de Diourbel" .

Les commerçants du marché Ndoumbé Diop ont salué les efforts consentis par le chef de l'Etat, Macky Sall, pour reconstruire ce marche à hauteur de 500 millions de F CFA. Pour le délégué général du marché, Modou Gueye Diop, il faut que l'Etat accompagne les commerçants, mais assure la pose de lampadaires pour éviter les branchements anarchiques.

Pour Cheikh Bara Gueye, l'entrepreneur charge de l'exécution des travaux, "une avance démarrage avait été signée, sans pour autant qu'il y ait des fonds disponibles. Ce sont nos moyens propres, avec l'appui de la banque, qui nous ont permis de réaliser ce projet. Nous remercions l'AGETIP qui a tout fait pour qu'il n'y ait pas de retard dans les décomptes", a-t-il conclu.

Le député-maire de Diourbel, Malick Fall, invite les commerçants à aller dans le sens de la modernisation de leur marché.