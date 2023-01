Sénégal: Prix a la consommation - Un repli de 1,0% en décembre 2022 comparé au mois précédent

L'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc) de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) renseigne que les prix à la consommation du mois de décembre 2022 se sont repliés de " 1,0%, comparés à ceux du mois précédent ", après huit mois de hausse successive.

Cette évolution " résulte principalement de la baisse des prix des "produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (-2,1%), particulièrement les produits frais ", détaille l'Ihpc publié mensuellement. Elle est cependant amoindrie par la hausse des prix des services de " santé " (+0,7%), des " articles d'habillement et chaussures " (+0,6%), ainsi que des " biens et services divers " (+0,6%). Par rapport au mois de décembre 2021, " les prix à la consommation se sont accrus de 12,8% ", explique l'indice base 100 en 2014, mesure l'évolution des prix à la consommation au plan national.

Près de 10% d'inflation en 2022

Le champ couvert par l'indice harmonisé des prix à la consommation, découpé en zones écologiques/économiques, à savoir le Sud, le Nord, le Centre Nord, l'Ouest et le Centre Sud indique que le taux d'inflation annuel moyen en 2022 est " de +9,7% ". L'inflation sous-jacente s'est appréciée de 0,2% en rythme mensuel et de 8,1% par rapport au mois de décembre 2021. Selon l'origine, les prix des produits locaux ont diminué de 1,2% et ceux des produits importés se sont relevés de 0,2% en décembre 2022, par rapport au mois précédent. En variation annuelle, ils se sont accrus, respectivement, de 14,2% et 9,3%.